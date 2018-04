1 abr 2018

La actriz María Luisa Merlo visitó 'Sábado Deluxe' y allí contó los problemas que ha tenido a raíz de ser sonámbula. Lo más fuerte que le ocurrió fue tener que ser ingresada por tomar unas pastillas para dormir.

"Me tomé veinte pastillas para dormir y me tuvieron que ingresar. Yo las tenía siempre abajo para no cogerlas, pero conseguí bajar las escaleras", declaró la madre de Luis Merlo. Por suerte, todo quedó en un susto.

La actriz ha destacado la importancia de tener cuidado al tomarlas: "Las patillas es la adición más peligrosa que hay. Cuesta pero se quita con fuerza de voluntad y la ayuda de los médicos", ha afirmado, y ha puntualizado: "Pero hay que querer".

