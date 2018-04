2 abr 2018

El currículo sentimental de Álvaro Muñoz Escassi es amplio y, en él, hay todo tipo de mujeres. El jinete había incorporado a esa lista el nombre de Apolonia Lapiedra. Un nombre que, ahora, pasa a engrosar la lista de ex.

Es 'Look' quien ha ofrecido la información. En la misma asegura que la relación ha sido prácticamente en la distancia desde el comienzo de la misma. De hecho, los cinco primeros meses los contactos fueron por internet y, los dos últimos, se han basado en citas intermitentes.

El medio digital, además, apunta al motivo principal de ese punto y final: los celos de él. Concretamente, lo que disgustaba a Álvaro es que ella se dedicase al cine porno, una profesión que le habría pedido que abandonase. Ante la negativa de ella, ha decidido poner punto y final a la misma.

En los rodajes le tengo que llamar y explicarle lo que hago"

"Me harté de su actitud conmigo, de que fuera celoso y de que me pidiera que dejara el mundo del porno", relata la propia Apolonia al mencionado medio, donde añade: "En los rodajes siempre le tengo que llamar y explicarle minuciosamente todo lo que hago".

"A veces es muy difícil porque tenemos que desconectar los móviles, no solo dejarlos en silencio, y me agobio mucho. Me dice que lo deje. Que me haga modelo y actriz normal, pero yo no quiero dejarlo. No ahora que he conseguido ser la actriz porno mejor pagada", concluye.

