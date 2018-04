2 abr 2018

Se dijo que iban a casarse, pero parece que aquella insinuación de pedida de mano fue más un juego de Nagore Robles que algo en serio que vaya a cumplirse a corto plazo. Eso sí, Sandra Barneda ha hablado, alto y claro, de que no le importaría. Y de que le gustaría que, ese día, fuese una gran fiesta.

Lo ha hecho en una pequeña entrevista concedida este fin de semana a un programa de Telecinco donde, por primera vez, ha abierto su corazón y ha hablado de relación con Nagore. "Me siento bien llevando a mi pareja a una entrevista o a una cena de trabajo, o que me lleve ella. Y me siento bien porque no me siento silenciada a mí misma", aseguraba.

Lo que no puedes hacer es silenciar una parte importante de tu vida"

Sandra, que tardó hasta que posó en un 'photocall' junto a Robles y que, poco a poco, han ido colgando imágenes en las redes sociales de su relación, habló también de sus miedos a la hora de exponer el noviazgo a la opinión pública: "Me frenaba el pudor, el miedo, el no haberlo hecho nunca antes, el sentirte distinta, el pensar que te pueden juzgar. Al final, da igual, porque el nivel de exposición lo controlas tú. Lo que no puedes hacer es silenciar una parte importante de tu vida".

Y añade que, una vez hecho, la sensación de liberación es tremenda. "Me he quitado una capa importante. Desde entonces estoy menos coaccionada, estoy viviendo el mundo que deseo y no me importa el precio a pagar, porque la recompensa es maravillosa", añade.

En plena promoción de su libro 'Las hijas del agua', Barneda parece haberse soltado y estar dispuesta a hablar con normalidad de las cosas.

