29 jun 2018

Scarlett Johansson estrena película y también nuevo look. Pero la noticia, en este momento no es esa. La actriz se encuentra en plena promoción de 'Avengers: Infinity War' y, durante una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel junto a sus compañeros de reparto Dave Bautista, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo y Danai Gurira, la actriz contó uno de los episodios más bochornosos de su vida.

Al parecer sucedió en un avión, mientras se encontraba en el baño. "Estaba usando el baño en el avión y supongo que no cerré la puerta. Ocurre a veces. No sé. Pensaba que lo había hecho. Me giré para coger papel higiénico y enseñé la vagina. ¡Sí, he dicho vagina! ¡Asumidlo! El tipo abrió la puerta, miró hacia abajo y fue como, ‘Uh… oh. ¡Oh!’ Y yo pensé, ‘¡Cierra la maldita puerta!", afirmó la actriz.

Pero la anécdota no quedó ahí. La actriz comentó que después tuvo que pasar por cabina y escuchar como la gente comentaba que el grito que habían escuchado era de Scarlett Johansson por "su vagina".

