4 jun 2018

Finalmente los rumores se han convertido en realidad. El cantante Nicky Jam ha publicado en sus redes sociales, lo que será la canción oficial del Mundial de Rusia 2018 que comienza el 14 de junio.

Pero Nicky Jam no cantará solo pues ha contado con la ayuda del actor Will Smith. Este ya publicó en su cuenta de Instagram, una foto con unas palabras. Por aquel entonces, se intuía que ese texto tendría algo que ver con el título de la canción, y así es. La canción tiene el título de 'Live it Up', 'Vive el momento' traducido al español.

A Nicky Jam y a Will Smith les acompañará la artista albana Ere Istrefi, que pone la voz femenina a esta melodía. El cantante ha querido mostrar su alegría por esta oportunidad: "No muchos artistas tienen el privilegio de poder participar en algo así", explicaba.

Por su parte, Will Smith ha querido explicar el por qué de esa canción: "Este evento global reúne a personas de todo el mundo para divertirse, disfrutar y experimentar la magia del deporte", afirmaba.

A penas diez días quedan para que comience el espectáculo y las selecciones ya están concentradas para dar lo mejor en cada partido. Esperemos que este año, el espectáculo esté asegurado.

Más noticias del Mundial de Rusia 2018

- Sergio Ramos crea una canción para animar a La Roja en el Mundial 2018

- Así es María Gómez, la sustituta de Sara Carbonero en el Mundial

¿Sabías que Nicky Jam es Piscis? Consulta su horóscopo