5 jun 2018

"De lo que más me arrepiento es de haber entrado en el mundo de la televisión y haber perdido el mayor tesoro de la vida que es la privacidad y no la fama como algunos piensan", así se confiesa Coto Matamoros. Un rostro que durante años amasó una fortuna y un club de fanes gracias a sus polémicas intervenciones en 'Crónicas Marcianas' o 'TNT' (ambos de Telecinco). Guarda buen recuerdo de Javier Sardá, aunque solo es amigo de Jesús Quintero, con el que también colaboró en su última etapa televisiva.

De quien no quiere oír hablar es de María Teresa Campos. Con ella compartió plató en Las Mañanas de Antena 3 TV y le dedica un capítulo del libro. "Es la persona que más me ha decepcionado en mi existencia. Dos meses antes de ponerme en la calle lloraba para que no me fuera a otro sitio. Me comprometí a no abandonarla y me pagó dejándome sin trabajo", recuerda.

María Teresa Campos Es la persona que más me ha decepcionado en mi existencia"

Presume de haber abrazado la felicidad ahora que vive sin propiedades, sin cargas de ningún tipo: "Vivo en las mejores casas de la costa de California sin tener un duro y, de vez en cuando, hago negocios vendiendo camisas". Se siente un espíritu libre, pero enamorado de "un bellezón 30 años más joven que yo. Una india cheroqui que conocí en EE.UU., pero que vive en Valencia". A su edad ya no necesita pasar todo el tiempo junto con su pareja, aunque coinciden en Los Ángeles y República Dominicana, donde ella viaja frecuentemente por trabajo. No quiere oír hablar de volver a vivir en España. "Este país ha empeorado. La democracia le ha sentado mal. Podemos ha sido una estafa. La sociedad está adormecida. Madrid antes era divertida, ahora me da depresión".

La familia

También reniega de su familia. A su padre lo define como un enfermo y maltratador. De sus cinco hijos, solo se habla con la pequeña, de 15 años, para quien ha escrito este libro. De su hermano Kiko, dice: J"amás me voy a volver hablar con él. Me difamó y me hizo mucho daño. Me odia desde el día en que nacimos". Le da pena que haya introducido a sus sobrinos también en el submundo de la televisión por negocio.

Coto no tiene malos recuerdos de las tres veces que pasó por la cárcel. No lo considera una privación de la libertad: "Me alimenté de la soledad. La libertad está en el pensamiento de cada uno". Reconoce que las drogas le sirvieron de salvavidas en su momento, pero perjudicaron mucho su salud.

No ve la tele y no conoce a muchos de los personajes que hoy le sustituyen en los platos. "Me dan lástima, les aconsejaría un psicólogo. Que pidan auxilio", sentencia. De momento, no le preocupan las críticas sobre su debut literario: "Esta mejor escrito que los del 99% de escritores españoles. No has visto qué técnica tengo. La humildad tiende a equipararnos".

Más noticias de Kiko Matamoros

- La única razón por la que Kiko Matamoros volvería a la tele

- Kiko Matamoros vuelve a 'Sálvame'

- Kiko Matamoros la lía en su reaparición en 'Sábado Deluxe'

¿Sabías que Kiko Matamoros es Capricornio? Consulta su horóscopo