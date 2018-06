6 jun 2018

Ashton Kutcher ha confesado lo que ya muchos imaginaban: padece alopecia. El actor, que acostumbra a lucir siempre una gorra, oculta un problema en su cabello y ya sabemos cuál es. Fue en une entrevista en televisión donde el popular intérprete confesó que durante años recurrió a la medicina para intentar frenar la caída de pelo.

"Cuando tenía 25 años, me di cuenta de que [el pelo] estaba empezando a caerse. Fui a una clínica de alopecia y el médico me dio una medicación que se llama Avodart. ¿Te suena?", preguntó al presentador.

Durante años, Kutcher confío en la medicación que tomaba pero al iniciar su relación con Mila Kunis e intentar formar una familia, el actor cambió de parecer y dejó el tratamiento. "No sé siquiera si es seguro. Así que dejé de tomarlo hace tres años y ahora estoy sintiendo la pérdida. Empieza a caerse", reconoció.

La solución para ocultar su problema de pérdida de cabello ha sido usar siempre una gorra para cubrir su cabeza, lo que le hace sentirse más cómodo. "Suelo llevar gorras de baloncesto, por lo que creo que no hay problema. He decidido que soy uno de esos tíos que lleva gorra de baloncesto siempre. Cuando se me caiga del todo, no lo sabréis porque llevaré una gorra", bromeó.

