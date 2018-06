6 jun 2018

Los telespectadores de 'Sálvame' se llevaron un buen susto, y no fueron los únicos. No son días fáciles para los colaboradores del programa, que día tras día tienen que luchar para no ser el centro de todas las noticias.

Terelu Campos ha sido la última en estar en el ojo del huracán y no parece que esta mala racha vaya a pasar. En el programa de ayer, la protagonista fue Mila Ximénez, que asustó a sus directores con una frase alarmante: "Estoy perdiendo la visión de este ojo".

Enseguida saltaban las alarmas. Su voz se había colado sin querer durante la emisión en directo, cuando la colaboradora se encontraba hablando con sus directores sin que nadie lo supiera, aunque ocurrió totalmente lo contrario.

No obstante, la colaboradora no quiso preocupar a nadie, por lo que entró al plato sin problema alguno. Se puede deducir entonces, que el problema de visión de Mila Ximénez fue momentáneo. Por el momento, no hay de qué preocuparse.

