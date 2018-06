6 jun 2018

Compartir en google plus

"Estoy feliz porque acabo de tener una reunión en la que me han propuesto que la moda Adlib desfile en la próxima semana de la Moda de Milán. Imagínate, nuestros diseños compartiendo pasarela con Gucci, Versace...". Así de entusiasmada se muestra Marta Díaz, consejera de Industria de Ibiza, al otro lado del teléfono. Un sueño hecho realidad. Los próximos 8 y 9 de junio tendrá lugar la 47ª Pasarela de Moda Adlib. Esta jueza con varios cargos anteriores en el Consell y plaza de funcionaria, lleva viviendo más de 30 años en la isla y siempre ha estado vinculada a la pasarela.

Ahora, como su máxima responsable, se dedica a promocionarla allá donde va y se ha convertido en su principal embajadora, paseando los diseños por todos los rincones del mundo. "Hannibal Laguna me dijo en la pasarela Las Mil y Una Bodas, en Madrid, que no sabíamos el tesoro que teníamos. Que era moda con denominación de origen y que había creado un estilo propio", recuerda Díaz en declaraciones a la revista Corazón.

Homenaje a Ángel Nieto

Este año, la pasarela tiene tres ejes centrales. El primero arrancó el pasado mes de abril, con la Pasarela Natural Adlib, moda sostenible sin renunciar a la artesanía ni a la modernidad. Esta fue la antesala de la pasarela central –segundo de los ejes– en la que estarán presentes 13 diseñadores de la isla.

"Para poder participar, tienes que tener taller en Ibiza. Excepto el diseñador invitado. En esta edición será Enric Mayoral, que lo tiene en Formentera. Toda la producción es artesanal y se elabora con materiales locales", apunta la consejera de Industria. El Social Adlib pondrá el cierre al escaparate de la moda ibicenca. "Se trata de una cena benéfica homenaje a Ángel Nieto. El cubierto son 70 euros y habrá una subasta cuyo fondos irán a parar a la Plataforma Sociosanitaria, que engloba a 17 asociaciones de Ibiza que luchan contra enfermedades o ayudan, incluso, a jóvenes que se someten a un cambio de sexo", explica.

Marta se emociona al recordar al expiloto desaparecido tras un trágico accidente, precisamente, en los alrededores de su casa ibicenca. "Ángel Nieto me llamó el año pasado y me dijo que quería venir a los desfiles, porque quería apoyarme. La gente se sorprendió, porque llevaban 30 años invitándole y no había querido ir nunca. Fue una de sus últimas apariciones públicas. Se lo agradecí mucho".

Guiño a lo pagés

Los 35 años de Piluca Bayarri en la moda, las roqueras creaciones de Ibiza Stones o el éxito internacional de Elisa Pomar –la centenaria joyería que se cuela desde hace siete años en la pasarela neoyorquina de la mano de Dolce&Gabbana– son algunos de los platos fuertes con los que contara esta edición de Adlib.

La moda es industria y cultura"

También estará presente el trabajo de Espardenyes Torres, que ha revolucionado las tradicionales espardenyes pageses –zapatillas de esparto– gracias a una feria de promoción celebrada hace unos años en París. Pasaron de producir solo para su exhibición a estar presentes en medio mundo. Además, contarán con un nuevo escenario, el Marina Botafoch, y realizarán un guiño a los orígenes, cerrando el primer desfile con una Colla payesa que lucirá trajes y joyas típicas de la época.

Todo está preparado para que la isla se vista de blanco y acoja la que será su cita más internacional. "La moda es industria y es cultura. El retorno del impacto mediático obtenido en la edición de este año, hasta el momento, ya es de un millón de euros", recalca Marta Díaz. No va mal encaminada cuando dice que la moda es una de las alternativas para que Ibiza no solo viva del turismo.