6 jun 2018

'Bailando con las estrellas' lleva ya unos cuantos programas emitiendo en directo, y la última expulsada ha sido Rossy de Palma, aunque parece que no se lo ha tomado tan bien. Después de hacer recuento de todos los votos, Roberto Leal tenía que decir el nombre del expulsado.

Rossy de Palma no se lo tomó nada bien y no pudo reprimir sus sentimientos, alegando que: "Estoy fastidiada porque la semana que viene teníamos una sambita y yo estaba muy ilusionada. Pero bueno, todo es muy random en la televisión, qué se le va a hacer", explicaba.

Sin embargo, ahí no quedaba la cosa. Rossy de Palma se refirió al jurado, con quien no estaba de acuerdo en sus votaciones: "Joaquín, vaya 7 más racanete me has dado. Ahora tendréis remordimientos", continuaba.

El presentador, Roberto Leal, intentaba quitarle hierro al asunto pero Rossy de Palma terminó su discurso alegando lo siguiente: "No pasa nada, pero creo que el programa y el público se lo pierden. Vosotros os lo perdéis", concluía.

