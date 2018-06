7 jun 2018

En la lista de Julen Lopetegui no estaba un nombre que ha sido una constante en los años más gloriosos de la Selección española. Iker Casillas, hoy en las filas del Oporto, se perderá el Mundial de Rusia 2018 para dar paso a savia nueva.

Bueno, se lo perderá desde el terreno de juego, porque él mismo ha anunciado que estará en la cita mundialista. Aunque sea desde una 'demarcación' que no es la suya natural y dejando en el 'banquillo' a su mujer, Sara Carbonero.

Efectivamente, Casillas ha encontrado un puesto de comentarista para ese Mundial que arranca en una semana. Pero no lo hará sustituyendo a Sara en Mediaset -esa tarea le corresponderá a María Gómez, a la que puedes conocer aquí-, sino con Azteca Digital.

El canal mexicano se ha hecho con los servicios del arquero mostoleño para comentar los encuentros de España y México durante su andadura en Rusia. Eran ellos mismos los que lo anunciaban a bombo y platillo en su cuenta de Instagram.

Al parecer fue antes de irse con Carbonero y sus hijos de vacaciones cuando hizo una escapada a México para ultimar los detalles de su contratación. "Dado la cita que es y que Julen no se ha acordado de mí, pues voy a probar una experiencia diferente en México, junto a Jorge Valdano", reveló el portero en el país centroamericano.

Como Julen no se ha acordado de mí, voy a probar una experiencia diferente en México"

Además, no ocultó los nervios por debutar en un campo que no es el suyo: "Estoy un poco nervioso, no os voy a engañar, porque este año voy a vivir el Mundial desde una posición diferente, pero voy a disfrutarlo al máximo, a aprender de los profesionales que tenga a mi lado y a forjar nuevas amistades".

Que no se preocupe, que algunos consejos y nociones básicas podrán darle en casa para que se defienda con dignidad delante del micrófono.

