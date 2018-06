8 jun 2018

Compartir en google plus

Marina Danko (63) está plenamente enamorada. Feliz, disfrutando de la vida, de la primavera y viviendo su amor al máximo junto al empresario Fabio Mantegazza, con quien inició una relación en 2015. Desde entonces, la pareja se ha convertido en inseparable. Tanto es así, que incluso entrenan juntos. O, al menos, lo intentaron en el céntrico parque del Retiro de Madrid.

Llegaron con ropa de deporte, y no precisamente el chándal que suele utilizar el resto del común de mortales. Él, con un outfit de Abercrombie; ella, con unas mallas negras a juego con la chaqueta. Aunque lo más llamativo de su look eran las joyas y el bolso de Gucci, valorado en casi 2.000 euros, que bien podría utilizarse en bodas, bautizos y comuniones. Además de un impecable peinado de peluquería y un estudiado maquillaje en el que no cabía descuido, aunque fuera para estar tirada en el césped.

Al llegar, su entrenador personal colocó estratégicamente las esterillas para poder hacer ambos los ejercicios. Mientras su chico entrenaba y estiraba de forma muy aplicada, ella utilizó la esterilla para sentarse cómodamente, posar, observar cómo se esforzaba el empresario, retocarse el maquillaje, volver a posar –esta vez ante la cámara de su móvil– y hacerse un selfie.

La colombiana posó ante su móvil mientras su chico se ejercitaba. pinit

No hay duda de que junto a Fabio, Marina ha vuelto a descubrir la felicidad. Para ella supuso un duro golpe en su vida la muerte de su exmarido,Sebastián Palomo Linares, en abril del pasado año. Junto al torero vivió más de 40 años de amor, hasta que decidieron divorciarse en 2012. Fruto de esa relación nacieron sus tres hijos: Sebastián, Miguel y Andrés.

Aunque su separación fue complicada, han sido varias las ocasiones en las que la propia Marina afirmó no guardar rencor hacia el diestro. Especialmente ahora que ha encontrado el amor junto al multimillonario con orígenes italianos y canarios. De hecho, fue en una entrevista con 'Jaleos' donde no descartó una posible futura boda. Y es que, Marina tiene claro que su futuro está junto al hombre al que mira con cara de enamorada mientras entrena y suda. "La vida me ha regalado otra oportunidad. Lo natural en una pareja que se quiere es celebrar el amor", afirmó.

Más noticias sobre Marina Danko

- Miguel Palomo Danko compra El Palomar

- Marina Danko: "Son momentos muy dolorosos"

- Marina Danko y Concha Azuara, dos 'viudas' enfrentadas