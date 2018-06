9 jun 2018 Carlos pérez gimeno

Cayetano Martínez de Irujo (55), asistió junto con su novia, Bárbara Mirjan (23), a la cena solidaria de la Fundación Querer que se ocupa de niños con enfermedades neurológicas.

A la misma, asistieron Borja Thyssen (38) y su mujer Blanca Cuesta (43), que donó un cuadro, al igual que su mentor, Pedro Sandoval. El dinero recaudado servirá para instalar un ascensor en el colegio, como explicaba su directora Pilar García de la Granja.

Corazón Le hemos visto llegar con su novia, Bárbara.

Cayetano Martínez de Irujo Así es. Lo que quiero es ser libre en este país, y poder hacer mi vida, sea cual sea. Venir con mi pareja, cenar con ella, con un amiga o un amigo... A ver si algún día se puede ser libre, sin tener que perseguirte de una forma maligna.

C. ¿Todavía no se siente libre?

C. M. I. Desgraciadamente, no. Después de lo que pasó hace unos meses, me estuvieron insultando durante cuatro días. A mí me gusta llevarme bien con ustedes, atenderles y venir con la persona que esté conmigo. Hacer mi vida, tranquilamente, con quien quiera. Igual que ella. Tengo muy claro que, sí vengo a un acto de estas características, sé que van a estar y yo les atiendo encantado. Eso sí, siempre y cuando me pregunten cosas que yo pueda responder con normalidad. Pienso que, a estas alturas de mi vida, he pagado suficiente precio con mentiras. Se ha manipulado mi vida, mi verdad. No he podido hacer mi vida como una persona normal. Quiero no tenerme que esconder para salir a cenar y demás.

C. ¿Cómo van sus productos ‘gourmet’ de la Casa de Alba?

C. M. Van bien, pero es muy difícil. La verdad es que me lo he trabajado mucho. Es una marca que se creó para tener toda la estructura de las fincas unidas, y mi madre se murió a los cuatro meses. Empezamos con el aceite y me quedé ahí solo y desamparado. Ha sido muy complicado sacarlo adelante, pero, afortunadamente, vamos despegando.

C. ¿Cómo se presenta el verano?

C. M. La verdad es que vivo al día y no me he planteado nada, porque estoy terminando la campaña agrícola, he hecho muchas inversiones en el campo, he pasado un año difícil... Estoy trabajando muchísimo y ya veré lo que hago finalmente.

C. ¿Qué tal sus hijos?

C. M. Bien, aunque también han tenido un año difícil, sobre todo Luis. Amina bien, estable. Seguramente se irán a Inglaterra el mes de julio.

C. ¿Son buenos estudiantes?

C. M. Podrían ser mejores, están a las puertas de la Universidad. Yo no tuve ninguna guía ni nadie que me orientase en nada a su edad. Tuve que adquirir la responsabilidad yo solo, pero él tiene todo el apoyo y es un chico muy capaz y muy inteligente, aunque el tema en Madrid está mal. El año que viene es mayor de edad y ya le he explicado que ya no voy a estar detrás de él como un policía. Soy su padre y estoy para todo lo que quiera: le hablo, le doy consejos.

C. ¿Le va a costar que independicen?

C. M. No, porque yo soy muy independiente. Recuerdo que Genoveva (Casanova) me decía que les trataba como si fueran cinco años mayores. Así es como me traté yo a mí mismo cuando tenía 15 años, cogí el vuelo y nadie me controlaba. Quizás les he dado independencia de más, les he dado demasiada... Pero ahora, a las puertas de la mayoría de edad, me tienen que demostrar que la tienen, porque lo han tenido todo. Fíjate lo que están pasando el 80% de los niños del mundo. Así que, no tienen perdón.

C. ¿Es más duro que la madre?

C. M. Bastante más. Con Genoveva pueden, pero bien.

C. ¿Son conscientes de sus privilegios?

C. M. Yo les he dado la del tigre con eso y es cierto que aprecian lo que tienen, porque siempre les he hecho ver el valor de cosas. Han tenido la suerte de conocer a su abuela, de vivir en el palacio hasta que han tenido una edad, de sentir lo que era eso, de haber tenido una gran relación con ella... Pero la realidad de palacio no es nuestro y, ahora, somos Martínez de Irujo. Hay que darle valor a los títulos, porque los títulos no nos dan valor a nosotros.

C. ¿Aquellos problemas de salud del pasado no le han dado más batalla?

C. M. Gracias a Dios, bien. En 2017 fue todo muy bien y, por fortuna, había comenzado a competir, pero se me ha lesionado el caballo. Esperemos que no va a ser nada grave, pero me ha disgustado, porque estaba muy ilusionado, era mi mayor aliciente.

C. Se va a celebrar una boda muy importante en la Casa de Alba.

C. M. Así es y por supuesto que asistiré. Aunque debo decir que me enteré por la prensa. No es por nada, pero es que en casa nunca se dice nada. Cuando lo leí me pegué un susto, pero muy bien, mucha alegría (risas). Hace unos días, me encontré a la novia en la puerta del palacio y les pregunté si consumirían productos nuestros para el banquete. Me dijo que sí y les respondí que les enviaría el catálogo (todo en tono de humor).

C. ¿Como ve a su hermana Eugenia?

C. M. La encuentro muy bien, con Narcís Rebollo.

