9 jun 2018

No puede más. Está harta. A Isabel Pantoja no le ha quedado más remedio que volver a acudir a los tribunales para pedir amparo. En esta ocasión, la tonadillera se ha visto atacada en su faceta de empleadora. Quien se ha lanzado en su contra es una vieja conocida, Laura Cuevas, hija del que fuera mayoral de Cantora, Juan Cueva.

Según Laura, Pantoja estaría buscando dos empleadas del hogar para su finca en régimen de internas. Las condiciones: mujer joven, fuerte, sin hijos ni ganas de tenerlo, sin límite en cuanto al horario laboral y, lo más sorprendente, fan incondicional de la artista. Ninguno de estos extremos es real. Pues Isabel no tiene ninguna intención de ampliar su servicio doméstico.

Lo explicado por Laura Cuevas supone un gran daño para Isabel Pantoja

La información vertida por Cuevas sorprende, ya que hace un tiempo Isabel Pantoja la demandó por intromisión al honor y el juez falló a su favor. La resolución indicaba que Laura no podía volver a mencionar en público ciertos aspectos relativos a la vida de la cantante, así como que debía pagarle una indemnización con una cantidad que todavía no ha satisfecho. Sin embargo, como ha demostrado sobradamente desde que accediera a los medios, la hija del mayoral de Cantora está dispuesta a seguir estirando el chicle cuando su economía lo requiera.

Ciertamente, lo explicado por Laura Cuevas supone un gran daño para Isabel Pantoja a nivel moral y también podría serlo en el plano legal, pues se insinúa que podría tener empleados en situación irregular, algo que está penado. De ahí que la cantante haya dado orden a su abogada, Cinthya Ruiz, para que tome las medidas que sean necesarias. La tonadillera no está dispuesta a continuar siendo difamada por la hija de su exmayoral. Y más cuando lo que cuenta no se ajusta a la realidad.

Otras trabajadoras

Una de las personas que trabajan para Isabel es Celeste, presidenta de uno de los muchos clubes de fans que tiene la tonadillera. Según ha podido saber Corazón, Celeste tiene contrato en regla y las condiciones de trabajo se ajustan a lo que marca la ley. Es cierto que firmó un contrato de confidencialidad, pero eso no es más que una medida por parte de Pantoja para que no se repitan situaciones como las que ha sufrido durante años por parte de empleados que accedieron a los medios, en algunos casos, explicando historias para no dormir.

Laura Cuevas cuenta que pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Cantora. Sin embargo, fuentes consultadas por nuestra revista desmienten este punto. Su padre, Juan Cuevas, y su madre se separaron y la relación entre ellos nunca fue fluida, lo que hizo que sus visitas a la finca se redujeran a unos pocos días en vacaciones, donde siempre fue muy bien recibida.

