10 jun 2018 carlos gonzález

Su banda de rock se llama 'Los vampiros de Hollywood' y nunca un nombre fue tan acertado. Fíjense en las imágenes, ¿acaso el antaño atractivo galán no parece ahora el clásico chupasangre salido de una película de Serie B? Tan pálido y demacrado se le ve en las fotos, tomadas durante su gira por Rusia, que muchos han empezado a preguntarse si a los mil problemas que sufre Depp no habrá que añadir alguno relacionado con la salud.

Incluso la prensa del país contó que la estrella había organizado un encuentro con 40 fans en Moscú. Lo malo es que para acceder a él y retratarse a su lado antes había que pagar 1.000 dólares. Y en esas imágenes no se ve que tenga mejor aspecto. Más bien al contrario.

Lo del dinero, de todas formas, no ha sorprendido a nadie. En 2012 se convirtió en el actor mejor pagado del mundo y solo ese año ganó 75 millones de dólares. Tan por encima de todo se sentía, que hasta jugaba con la idea de abandonar el cine. "No diría que lo voy a dejar ya, pero no tardaré mucho", confesaba a la prensa. Aunque enseguida las cosas empezaron a torcerse, a los productores dejaron de salirles las cuentas y solo tres años después, en 2015, encabezó una lista mucho menos honrosa: la de los actores menos rentables de Hollywood.

El siguiente paso fue despedir a su agente, Tracey Jacobs, la mujer que había llevado su carrera durante más de 30 años y la que le había hecho llegar a lo más alto. Estalló, encima, la guerra contra sus administradores. Él les acusaba de haberle engañado, de no haber manejado de forma adecuada su fortuna y hasta de ni siquiera pagar sus impuestos. La versión de ellos era muy distintas. Aseguraron que el actor era un gastador compulsivo y hasta pidieron que le hicieran un examen psicológico.

La lista de sus gastos que se ha hecho pública resulta asombrosa. Según sus administradores, necesitaba más de dos millones de dólares al mes para mantener su excéntrico estilo de vida y 30.000 los dedicaba solo a comprar vino. Y, entre medias, su matrimonio con la actriz Amber Heard también saltó por los aires y lo hizo de la peor manera, con acusaciones de malos tratos por parte de ella, una orden de alejamiento y hasta un vídeo en el que Depp, visiblemente borracho, golpeaba los muebles y se mostraba agresivo. De nada sirvió que dos de sus exparejas, Winona Ryder y la madre de sus dos hijos, Vanessa Paradis, salieran en su defensa. Su imagen quedó muy dañada y la separación se resolvió con un acuerdo y un comunicado en el que aseguraban: "Ninguna de las partes realizó acusaciones falsas con afán de lucro. Tampoco existió ningún intento de hacer daño físico o psicológico".

A partir de ahí, cada paso parece conducirle a un nuevo desastre, como cuando en noviembre de 2017 se presentó borracho en el estreno de la cinta de 'Asesinato en el Orient Express' o cuando intentó agredir a un ayudante de producción en el último rodaje en el que ha participado. Cuentan que tras fallar el golpe que lanzó, el actor esperaba ser castigado y le gritó a su víctima: "Te pagaré 100.000 dólares si me pegas ahora mismo".

