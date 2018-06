10 jun 2018

Si hay algo que caracteriza a Jorge Javier Vázquez es su sinceridad. El presentador nunca ha tenido problemas en abrirse en canal ante los espectadores y hablar con total sinceridad sobre cualquier tema candente. Ahora lo ha vuelto a hacer, pero esta vez no ante una cámara, lo ha hecho a través de Instagram.

No sabemos muy bien qué ha sido lo que ha provocado este arranque de sinceridad en redes sociales, pero ha comenzado hablando de su carrera. "Empecé muy joven en esta profesión, y entendía que una de las maneras de sobresalir era tirar a saco de ironía, aunque a veces provocara daño", ha afirmado, para después confesar que con los años "le cuesta cada vez más hablar de los demás porque te das cuenta de lo duro que es levantar cabeza".

Pero si algo ha dejado atónitos a todos ha sido el momento en el que Jorge Javier Vázquez ha declarado que pasará a la historia por "haberme cogido una borrachera en un Orgullo -me las cogí en todos los que fui, que fueron bastantes- y por cargarme 'Gran Hermano'".

El presentador ha terminado diciendo lo feliz que se encuentra en estos momentos: "Lo bueno es que, a estas alturas, me da igual. Y no, no es prepotencia. Se llama felicidad".

