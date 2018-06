11 jun 2018

Compartir en google plus

Almudena Cid acudió este fin de semana a 'Viva la vida' (Telecinco) para hablar con Toñi Moreno de su experiencia profesional y su nueva vida tras retirarse de la gimnsia. Aunque en su día a día como deportista de élite era muy exigente, lo cierto es que encontró una presión añadida en su matrimonio: convertirse en madre.

Cuatro Olimpiadas no hicieron sufrir a Cid tanto como la presión que sintió a la hora de convertirse en madre, una situación que provocó las lágrimas de la exgimnasta en el plató de Telecinco. Su marido, Christian Gálvez, avanzó una noticia en televisión que originó muchos problemas a Almudena.

"Christian a veces se olvida de que está en la tele y le ven montones de personas. Dijo que queríamos tener hijos y llegó un momento que hasta la cajera del supermercado me preguntaba cuándo iba a ser madre. (...) Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal", aseguró entre lágrimas.

Al final, Almudena pasó página cuando comprendió que quizá nunca sería madre. "Tampoco pasa nada. Puedo serlo o no serlo", explicaba. "Lo que mucha gente no entiende es que después de pasarme 28 años metida en un gimnasio, yo tenía que volver a encontrarme conmigo misma, a reinventarme. Si me convertía en madre en ese momento, volvería a perderme", confesó Cid.

Pasados los 30, toda mujer se enfrenta a la presión social de la maternidad. Lo que debería ser una elección propia, acaba convirtiéndose en una exigencia que muchas mujeres no son capaces de soportar. ¿Cambiará la sociedad para alivio de esas fémnias cuya meta en la vida no es la maternidad?

Más sobre Almudena Cid:

- El regalo que ha emocionado a Almudena Cid

- Almudena Cid intenta imitar la chilena de Cristiano Ronaldo

- Christian Gálvez recibe la visita de su padre en 'Pasapalabra'

- Almudena Cid: "El que dona quiere saber dónde va su dinero"

¿Sabías que Almudena Cid es Géminis? Consulta su horóscopo