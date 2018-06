11 jun 2018

Cansado de recibir críticas por haber estado en una plaza de toros, Frank Cuesta a arremetido contra los animalistas y veganos en un su último vídeo publicado en Youtube.

En primer lugar, Frank ha querido dejar claro que los motivos que le llevaron a una plaza de toros fueros meramente laborales, al encontrarse grabando un programa sobre este tema. Después, se ha centrado en el veganismo y el animalismo del odio"

"No sois animalistas ni veganos, como deberíais de ser. Estoy hablando a toda esa gentuza que se dedica a meterse en las redes sociales, a insultar, a difamar y a hablar mierda. No valéis ni la mierda que cagáis", dice contundente en su vídeo.

Animalismo y veganismo son un movimiento de odio"

En su opinión, todo lo que hacen este tipo de 'haters' es "dar un nombre asqueroso" a todo aquello relacionado con el animalismo y el veganismo, que según su opinión "se han convertido en un movimiento de odio y debería ser un movimiento de amor por la vida y por los animales".

Todo un ecologista

"No soy animalista pero soy muy ecologista, porque la naturaleza es mucho más que animales" declara antes de posicionarse "en contra de cualquier espectáculo con animales" y de aclarar que "en las plazas de toros me reciben mejor que en las redes sociales".

Frank Cuesta asegura que "el veganismo comienza por respeto y educación, cosa que no tenéis" y añade: Llevo años luchando por lo que creo, con mucho sacrificio, dolor y dinero por el bienestar de los animales Vosotros no lo hacéis porque los que lo hacen no están en las redes sociales tocando los cojones. Ni me vais a callar ni a parar acciones", zanja.

