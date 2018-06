11 jun 2018

Nadie echa de menos a Julianna Margulies después de ver 'The Good Fight', que ha dejado a 'The Good Wife' en un bonito recuerdo. Pero habrá que echar un vistazo a su nueva serie, 'Dietland', producida por AMC y que Amazon Prime acaba de estrenar aquí. Aunque Julianna no es la estrella. Son diez episodios basados en el exitoso libro de Sarai Walker.

La protagonista es Plum Kettle (Joy Nash), gorda y negra. Gorda literalmente y negra literaria de la bruja editora de una revista neoyorquina interpretada por Margulies. En esta sátira que también es un drama, hay cosas que recuerdan a 'El diablo viste de Prada', a 'El club de la lucha', a 'De 9 a 5' y a 'Unbreakable Kimmy Schmidt'. Pero con un personaje de mucho peso. La trama tiene que ver con eso, con los cánones de belleza y la industria cosmética. También hay alguna subtrama loca con un grupo terrorista feminista que liquida hombres que lo han hecho mal con las mujeres (Monedero tendría papeletas).

Amy Schumer, guapa por accidente

Amy Schumer es mejor en la televisión y en sus actuaciones en directo que en el cine. Pero en el cine también hay que verla. Su última película es '¡Qué guapa soy!', traducción que aquí se ha dado a 'I feel pretty!'. El punto de partida es insuperable. Una chica normal (Amy Schumer) se da un golpe en la cabeza durante una clase de spinning y de pronto cambia la visión que tiene de sí misma. Ahora se ve guapísima. Aunque nada ha cambiado en su aspecto físico, su cambio de actitud es evidente. Como su confianza.

Es la ópera prima de Marc Silverstein y Abby Kohn, también autores del guión. Aunque la película no fuera extraordinaria es relevante, divertida y va por el camino correcto. Perfecta para niñas y adolescentes más pendientes de Instagram que de la aceptación de propio cuerpo. Y qué maravilla ver a Michelle Williams en una comedia.

Eugenides en tamaño corto

Jeffrey Eugenides (Detroit, 1960) es el autor de las novelas 'Las vírgenes sucidas', 'Middlesex' y 'La trama nupcial'. En 'Denuncia inmediata' (Anagrama) demuestra que también domina el relato corto. Son diez historias escritas entre 1988 y 2017. De este año es la que da nombre al volumen.

Un profesor de física casado y padre de familia visita una universidad de Delaware y es engañado por una chica india que quiere evitar un matrimonio concertado. El profesor es acusado de violación. Él es la víctima, pero ambos personajes merecen la simpatía del autor.

Como todos los que se adentran en territorios desconocidos. También un matrimonio que empezó de conveniencia y acaba en desastre o un músico que toca el clavicordio, tiene dificultades para compaginarlo con su familia y acaba perseguido por unos cobradores de morosos. Y muchas historias más mientras llega la próxima novela.

Las complicaciones de Virginia Cowles

La americana Virginia Cowles (1910-1983) llegó a Madrid en 1937 enjoyada, con tacones, abrigo de piel y aire de Lauren Bacall. Harta de escribir artículos de viajes en 'Harper’s Bazaar' quiso cubrir la guerra española (trabajaba para Hearts).

Su única cualificación era la curiosidad y se convirtió en una de las reporteras más legendarias. 'Complicarse la vida', que ahora publica Tusquets, fue un libro que Cowles escribió en 1941 sobre esa vida de reportera de guerra.

Pese a sus simpatías por la República, en España cubrió los dos bandos y viajó a la España nacional (por ejemplo, estuvo en Salamanca). Además, se encontraba en Berlín cuando Hitler invadió Polonia, en Finlandia durante la invasión soviética y en Paris en 1940 poco antes de la capitulación. Y todo eso está en las páginas de 'Complicarse la vida', donde, con sentido del humor, conviven jefes de Estado y gente corriente. En Madrid se hospedó en el hotel Florida, como Hemingway, Martha Gellhorn, John Dos Passos o Herbert Matthews.

