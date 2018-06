11 jun 2018

Julio Iglesias Jr. se convirtió en el nuevo invitado de 'La noche de Rober', el espacio de humor y entrevistas que Antena 3 emite en el 'prime time' de los viernes. Allí, el cantante hizo alarde de su genética, al mostrar su buen aspecto físico a sus 45 años. "Tengo la genética de mi abuela que tiene 95 años y parece que tiene 50", dijo.

Sin embargo, fue otra declaración de Julio Iglesias Jr. la que captó la atención del público. A día de hoy, su padre, Julio Iglesias, tiene ocho hijos reconocidos, a los que se suma la demanda paternidad interpuesta por Javier Sánchez Santos. Hablando de sus hermanos, el cantante se adelantó al presentador y dijo entre risas: "No me preguntes cuántos hermanos tengo porque no lo sé ni yo".

Aunque son muchos, Julio Iglesias Jr. intenta sacar tiempo para compartir su vida con cada uno de ellos. "De mis hermanos pequeños, uno acaba de cumplir 20 años. Hago deporte con ellos y comparto tiempo con ellos, lo paso muy bien. Mis hermanas mayores viven en España. las pequeñas tienen 17 años viven en Punta Cana, imagina para juntar a la familia entera es complicado. Pero yo consigo estar con todos alguna vez", explicó.

Sobre Javier Sánchez, Julio guarda un buen recuerdo: "A ese chico le conocí hace muchos años, un minuto en Los Ángeles. Es buen chaval. Yo sabía la historia. Y ahora me he enterado que quiere la paternidad. He escuchado que me robaron la botella de agua para buscar el ADN", explicó.

No sabe si tendrá tantos hijos como su padre, de momento la paternidad no es un reto para él. "Estoy deseando tener hijos. No ha surgido por ahora, pero surgirá", zanjó.

