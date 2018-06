11 jun 2018

Fue en 2004 cuando María Isabel conquistó a Europa al ritmo de 'Antes muerta que sencilla', un 'hit' con el que se hizo con el título de ganadora en 'Eurojunior'. Tras el monumental éxito, lanzó 'No me toques las palmas que me conozco', otra canción con la que arrasó.

Poco después, la niña artista desapareció del panorama musical para vivir su adolescencia en la intimidad, alejada de los focos. Ahora, María Isabel está a punto de regresar a los escenarios con una nueva canción que saldrá tras el verano.

En este tiempo, la transformación de María Isabel ha sido palpable en cada vídeo que ha ido subiendo a Internet, muchos en compañía de Antonio José, el ganador con más éxito 'La Voz'. Ambos se conocieron durante su etapa en Eurojunior y han mantenido su amistad a lo largo de los años.

Catorce años después de su gran éxito, María Isabel ha sufrido una evidente transformación física que no ha dejado indiferente a nadie. Sus sensuales posados en Instagram han captado la atención de sus seguidores.

Fue en 2016 cuando María Isabel intentó convertirse en representante de España en Eurovisión al ritmo de 'La vida es solo una'. Sin embargo, ese año Barei consiguió el billete para Suecia, donde se organizaba el festival ese año.

