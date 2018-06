12 jun 2018

Amaia Montero está en el ojo del huracán desde que este fin de semana ofreciera un polémico concierto que suscitara numerosas críticas. La cantante recibió abucheos debido, en parte a los problemas técnicos, y a la poca afinación que Amaia Montero tenía en la mayoría de las canciones.

Los vídeos de su actuación rápidamente se hicieron viral y fueron muchos los que se atrevieron a comentar las condiciones en las que Amaia había ofrecido ese directo.

Ahora, la cantante sale al paso y se defiende en televisión de todos los que la acusan de ser una "mala profesional". Montero dio la cara en 'Cazamariposas' (Divinity) y explicó los motivos por los que su actuación en Cantabria no estuvo a la altura: "Era evidente, evidentísimo, que tuve problemas de sonido", explicaba.

"Hubo problemas de sonido. De ahí, a todo lo que se está comentando, me parece atrocidad, una barbaridad", afirma. "Y ya, entre mi transformación de cara, y esto, me han llamado de todo", dijo a las cámaras del programa.

"Por favor, lo único que pido a todos mis haters, que lo den todo de una, que lo digan ya todo de una. Que si Amy Winehouse, que si abucheos... Abucheos no hubo, te lo aseguro. Es más, es que a mí te diré que nunca me han abucheado". Explica Montero antes de asegura que no entiende los motivos por los que ha generado tanto ruido en torno a este directo: "No sé cuántos conciertos he hecho en mi vida, pero jamás se ha hablado tanto".

El equipo de Amaia Montero intentó evitar que la cantante ofreciera una entrevista hablando de este asunto, pero ella quiso dar la cara. "Ellos me quieren proteger porque saben que ha sido una barbaridad. Pero es que yo no tengo ningún problema", zanjaba.

