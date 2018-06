12 jun 2018 corazón

Kendall Jenner no es amiga de hablar de asuntos del corazón, pero cuando eres miembro del clan Kardashian es difícil que cualquier parcela de tu vida permanezca al margen de los focos. Más aún si tenemos en cuenta que parte de esa existencia se exhibe en forma de serial en las televisiones de medio mundo gracias al programa 'Keeping up with the Kardashian'. Por eso, aunque Kendall intenta que no se sepa de sus noviazgos, siempre aparece algún fotógrafo en el lugar menos esperado que acaba contando lo que ella calla.

En los últimos días las fotos que le han sacado son muchas, como siempre, pero esta vez la han fotografiado en distintos lugares y con dos acompañantes distintos. La pasada semana la vieron junto al hermano de las modelos Gigi y Bella Hadid, Anwar. La modelo, de 22 años, y el joven, de 18, fueron captados por las cámaras en actitud muy cariñosa en lo que parecía un beso, que fue publicado por el 'Daily Mail' y que encendió las críticas contra ella por considerar la baja edad del joven.

Pero los fanes no habían acabado de salir de su asombro cuando, solo unos días después de esas instantáneas, otro fotógrafo vio a Jenner en Los Ángeles de paseo acompañada por otro joven, el jugador de baloncesto Ben Simmons.

Según 'E! News', la modelo y el deportista pasaron el día juntos, de compras por Beverly Hills y al final de la tarde se fueron a casa Simmons. Lo curioso del caso es que el jugador del equipo de la NBA Philadelphia 76ers, es el hombre con quien llevan meses relacionando a la pequeña de las hermanas Kardashian, que por cierto, no suelta prenda de si sale con uno, con el otro o por el contrario, con ninguno de los dos y son solo amigos. ¿Tendremos que esperar a la próxima temporada del programa para que se desvele el misterio o hablará algún día la joven?

