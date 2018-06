13 jun 2018

Ella lo advirtió en declaraciones exclusivas a esta revista: iba a hacer un hueco en su agenda a Luis Miguel Rodríguez. Y dicho y hecho. Porque Ágatha Ruiz de la Prada es una mujer de palabra. Así que, no solo ha buscado acoplarle a sus planes, sino que no se esconden.

No lo han hecho en ningún momento, porque, de ser así, no se habrían dejado ver en la Plaza de las Ventas en esas fotos que dieron pie a los primeros rumores de algo que, ahora, es una realidad. Pero, hasta el momento, no habían posado juntos.

Como para todo tiene que haber una primera vez, sucedió ayer. En una fiesta organizada por la revista 'Vanity Fair'. La diseñadora y su 'reciclador', llegaron juntos. Saludaron juntos. Y posaron juntos en un gesto en el que muchos han visto una oficialización de la relación.

Pero vamos, que quien espere que sea Ágataha la que le ponga etiqueta a lo que hay entre ellos, va listo. Ya ha advertido que ella no habla de su vida. Que no va a hacerlo. Pero su mirada, por sí sola, ya deja patente que se encuentra más que a gusto al lado de este hombre con el que enterrar, de una vez por todas, su historia con Pedro J. Ramírez.

Eso sí, ante la pregunta de los medios que ayer cubrían el evento, ella contestó muy a su manera sobre si son novios: "Hombre, si no, no habríamos venido juntos".

