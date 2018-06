13 jun 2018

María Jesús Ruiz no está dispuesta a quedarse callada. Menos aún después de que el pasado fin de semana se conociera que su ex, José María Gil Silgado, está preparando un libro ('Belleza Dañina') en el que la ex Miss España no queda precisamente bien.

Así que, recién aterrizada de la isla de 'Supervivientes 2018', ha decidido prestar batalla pública al que es padre de su hija mayos. Si primero le señaló directamente como el culpable de que estén saliendo a la luz imágenes de su prometido, Julio Ruz, con varias señoritas, ahora va más allá.

María Jesús ha concedido una entrevista exclusiva a la revista 'Lecturas' este miércoles en la que realiza unas durísimas declaraciones y acusaciones hacia el empresario sevillano. Si bien es cierto que no es la primera vez que se enzarzan en una guerra pública de estas características, las sentencias de la ex Miss son durísimas.

He sufrido malos tratos y amenazas"

"He sufrido malos tratos y amenazas", se puede leer en el titular de esas portada. Sin duda, una afirmación muy grave por la que ya tiene más de una cuenta pendiente con la justicia, cara a cara con Gil Silgado.

Sin embargo, hay que recordar que, hace unos meses, cuando se dieron una oportunidad y sentada en el plató de 'Sábado Deluxe', trató de recular. Así que, ahora será el juez quien tenga que dar veracidad a una u otra versión, ambas arrojadas por la propia María Jesús.

