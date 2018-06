14 jun 2018

Era la gran estrella de la noche. De hecho, muchos fotógrafos y periodistas habían acudido a cubrir la fiesta organizada por Magnum para hablar con su embajador, Jon Kortajarena, que está ahora más de actualidad que nunca por haber dado el salto a la televisión. Antes de que el modelo llegara al 'photocall', por él pasaron diversos rostros conocidos: Mónica Cruz, Esmeralda Moya, los hermanos Laura y Diego Matamoros. Pero él era el más aclamado. Tanto como para esperarle, más allá de la hora prevista, aunque pasaran de largo las nueve de la noche.

Y cuando ya habían desfilado casi todos los invitados, el anfitrión posó ante los fotógrafos. Lo hizo como solo él sabe, todo hay que decirlo. Por algo es uno de los modelos más cotizados. Pero el turno de preguntas no fue igual de celebrado. De hecho hubo unos instantes de duda, en los que no quedaba claro si iba o no a hablar con los medios. Pero finalmente lo hizo. No se esperaba menos del anfitrión de la fiesta, del embajador de la marca, ya que no era un invitado más, sino el cabeza de cartel de la tarde.

Así pues, siguiendo las instrucciones de la organización, que desarrolló su trabajo a la perfección, los medios se unieron formando tres grupos para poder tomar declaraciones y Jon respondió brevemente a unos, y más brevemente aún a otros.

La sorpresa llegó cuando, ya en el tercer grupo de medios, le preguntamos, en tono distendido, por La vecina rubia, ese personaje que ha revolucionado las redes sociales y la ortografía, con quien Jon mantiene un constante y divertido intercambio de comentarios online. Solo preguntamos si nos la encontraríamos esa noche junto a él. Y él dijo con una sonrisa que “seguramente no”, tras lo que continuó respondiendo preguntas. Ya saben, lo típico. Contó que el verano “se avecina trabajando” y dio un listado de sus nuevos proyectos. “Estoy rodando una película en Navarra, ‘Lo nunca visto’, de Marina Seresesky, en unos meses presento ‘Los papeles de Aspern’, que es una peli que hice con Jonathan Rhys Meyers y en octubre empiezo otro proyecto”, aseguró.

Las respuestas se prolongaron solo durante unos segundos más, en los que le dio tiempo a contar que estaba “Sorprendido” por la acogida que estaba teniendo ‘La Verdad’, la serie que ahora protagoniza en Telecinco. “Nunca había trabajado en un medio que llega a tanta gente en un momento y me sorprenden esas reacciones, pero estoy contento con que a la gente le guste, porque es un trabajo duro de muchas personas y, después de todas las idas y venidas, me alegro de que la aceptación del público haya sido buena”.

También a asegurar que va a intentar compatibilizar su trabajo como modelo con la interpretación. “Siento que he trabajado durante mucho tiempo para estar en el momento en que estoy como modelo, me lo paso bien, disfruto y quiero seguir haciéndolo. Luego, cuando me comprometo con una película o con una serie, esa es mi prioridad y lo hago, y creo que es perfectamente compatible”, afirmaba.

Y eso fue todo. Poco más de un minuto de declaraciones. Algo que contrasta con el tiempo dedicado por muchos otros de los invitados, que se explayaron con los medios. Jon solo dio un minuto y medio en el trascurso del cual recibimos, además, la petición por parte de su representante de no hacer un tipo concreto de preguntas. ¿Cuál? Nos encantaría poder decírselo, pero no sabemos si se refería a las personales, a las que trataban sobre las redes sociales o directamente a las que aludían a La vecina Rubia, porque fue mientras preguntábamos si le acompañaba cuando su representante intervino para pedir que no hiciésemos ese tipo de preguntas. Un minuto después, se lo llevó dentro de la fiesta dejando a algún compañero con la pregunta en la boca.

La sorpresa por esa marcha fue mayúscula entre los medios, no solo porque muchos de ellos volvían a las redacciones sin apenas declaraciones de quien tenía que encabezar la convocatoria, sino también porque Kortajarena siempre ha sido de esos rostros amables que podían presumir entre el famoseo patrio de tener una excelente relación con la prensa.

Sorprende porque además, a esa cordialidad se suma el momento excepcional que vive el modelo, por lo que no había lugar para ninguna pregunta escabrosa a la que hubiera podido temer. El ‘cherchez la femme’ e inquirir por su vida sentimental no tenía cabida, porque es un asunto que el modelo ha mantenido siempre en su esfera privada, su trabajo como modelo es incuestionable y su labor como actor le está trayendo muchas satisfacciones.

El motivo por el que decidió retirarse tras poco más de un minuto de una conversación que se estaba desarrollando en los términos más amistosos posibles solo lo saben él, su representante y su entorno. Aunque si tenemos suerte, quizá nos saque de dudas optando por la vía que están tomando muchos famosos para expresar lo que piensan: contarlo en las redes sociales. Pero ese camino, tan válido a nivel comunicativo como hablar en un 'photocall', solo tiene un problema: que no ayuda a que los medios encuentren noticioso cubrir una fiesta de la que eres embajador.

Más noticias sobre Jon Kortajarena

- Jon Kortajarena disfruta de sus inicios como actor.

- Jon Kortajarena le pide matrimonio a La Vecina Rubia.

- ¿Sabías que Jon Kortajarena es Tauro?