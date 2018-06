14 jun 2018

Ricky Martin ha dejado a más de uno con la boca abierta tras su última entrevista en 'Good Morning America'. Ha sido durante una sección del programa, en Popcorn With Peter Travers, donde el actor, con gran naturalidad ha afirmado que: "Mis hijos son muy jóvenes, pero me gustaría que fueran gais", refiriéndose a Valentino y Matteo, de 9 años.

Al parecer, salir del armario le convirtió en lo que es hoy, una persona más madura. Por eso mismo el actor ha explicado por qué desea para sus hijos que sean homosexuales: "La forma que tengo de ver las cosas ahora, que no me tenga que esconder de nada de ninguna manera... Te hace ser una persona más fuerte. Me encantaría volver a salir del armario otra vez porque me sentí genial", confesó.

Y añadió : "La libertad, la sensación de liberación fue tan poderosa. Después de eso, la gente me dio las gracias. 'Por ti entiendo mejor a mi padre. Ya entiendo mejor a mi hermana', me decían". También aprovechó su intervención en el programa para mandar un mensaje de ánimo a muchos: "Para todos aquellos que estén ahí fuera luchando contra su identidad, que sepan que todo va a ir bien. Solo tienen que quererse, hay que amarse a uno mismo".

