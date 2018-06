15 jun 2018

Compartir en google plus

No son buenos momentos para Andrea Duro. Al parecer, la ex de Chicharito, ha tenido que enfrentarse a comentarios ofensivos hacia su persona al subir una foto que parece haber ofendido a bastantes de sus seguidores.

"Cuando @ikasanchezfr me deja como una india para maquillarme...", escribía Andrea Duro junto a la foto que ha publicado en su cuenta de Instagram. Sin embargo, este comentario que la actriz publicó sin ánimo de ofender a nadie, provocó la reacción de sus seguidores. "No me gustó ese comentario… como persona pública y que obviamente te siguen en muchos países deberías informarte @andreaduro ya que en varios países es un término muy ofensivo… en mi país te irías hasta presa. Solo para que lo tomes en cuenta", escribía una de sus seguidores.

La actriz normalmente no contesta a comentarios ofensivos pero esta vez no pudo contenerse, y contestó lo siguiente: "claro mi reina! A partir de ahora voy a ser Dios". Sin duda, una reacción poco frecuente en las redes sociales de Andrea Duro.

La actriz no está pasando por un buen momento, pues se ha conocido recientemente su ruptura con el futbolista Chicharito, que se encuentra concentrado en Rusia para jugar el Mundial 2018.

Más noticias de Andrea Duro

- Andrea Duro y Chicharito rompen en las redes sociales

- La reflexión sobre el amor de Andrea Duro en medio de los rumores de ruptura con Chicharito

- Las indirectas de Andrea Duro por las que se rumorea que ha roto con Chicharito Hernández

¿Sabías que Andrea Duro es Libra? Consulta su horóscopo