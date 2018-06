15 jun 2018

No hay vuelta atrás. Hace tan solo unos días, la policía local de Marbella entregaba a Julio Iglesias –mediante su personal de servicio– la notificación de la demanda de paternidad interpuesta por Javier Santos en septiembre de 2017. Tras varios intentos infructuosos, finalmente, Julio tendrá de plazo hasta el próximo 2 de agosto para responder a la demanda y acudir a realizarse las pruebas biológicas ordenadas por el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia.

Tras conocer que el procedimiento sigue, al fin, el curso esperado, Javier no puede esconder su felicidad. Es consciente de que se trata de una novedad muy favorable, aunque prefiere mostrarse cauto. Quizás, porque tiene el total convencimiento de que Julio no se someterá a las pruebas biológicas. Cree que su supuesto padre preferirá que el juez le adjudique la paternidad por rebeldía. Sería la única forma de salir airoso ante la presión mediática. Justificar su nueva paternidad como una imposición judicial y no como una evidencia científica.

Es un tema que lleva Julio directamente con sus abogados" miranda

Pero la preocupación es más que evidente en el entorno de Iglesias, que no responde a las insistentes llamadas de esta revista. Quien sí contesta amable y cercana es Miranda Rijnsburger, su resiliente mujer, que asegura querer mantenerse al margen de un hecho que, sin embargo, podría afectar al futuro económico de sus hijos tras el reparto de la masa hereditaria: "Es un tema que lleva Julio directamente con sus abogados y en el que yo prefiero no meterme", declaraba en exclusiva, confirmando que no viven ajenos a lo que ocurre con respecto a este caso.

Es precisamente lo económico lo que estos días ocupa y preocupa al bufete de Fernando Osuna, representante legal de Javier. Ultiman un informe con el elevado patrimonio –inmobiliario y económico– del cantante para dibujar la hoja de ruta que seguirán si finalmente se reconoce la paternidad buscada: "Será un procedimiento complicado, porque Julio tiene mucho patrimonio fuera del país, pero Javier tiene derecho a lo mismo que sus hermanos", declara el abogado.

Pero el dinero no es su mayor motivación. Los mil millones que podría tener de fortuna –en 2017 Julio ocupaba el puesto 28 en la lista de la revista 'Forbes'–, no son el aliciente principal: "El dinero es importante, pero no lo único, aunque lucharemos por lo que corresponde. Es más importante sentir que la justicia nos cree", explica María Edite Santos, madre de Javier, en conversación con esta revista.

Nueva demanda

No será la única batalla que Julio tendrá que librar en los tribunales. Corazón ha podido conocer que María Edite interpondrá una demanda contra el cantante, a quien acusa de haberle difamado y calumniado.

La portuguesa pretende, así, obtener el sitio que le corresponde. No solo en terreno jurídico, sino también en el mediático donde, desde que se hizo público el escándalo en 1997, se le tildó de mentirosa y montajista.

Nadie la creyó. Por eso, sigue emocionándose al recordar los malos momentos vividos. Encolerizada, reconoce que el paso del tiempo no ha conseguido aliviar el dolor. Más bien todo lo contrario. Aunque el camino sea angosto y la herida sangre, no parará hasta demostrar que el hijo que engendró fue fruto de la pasión con Julio Iglesias.

