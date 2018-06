16 jun 2018 ABC.ES

Amy Schumer estrena nueva película '¡Qué guapa soy!', una cinta en la protagonista encuentra el amor, seguridad y una saludable dosis de confianza personal. El personaje de Schumer se ha convertido en toda una reivindicación para una situación que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.

Sumergida en la promoción de esta nueva comedia, Amy Schumer concede una entrevista a ABC.es donde habla de la realidad que viven muchas mujeres. "Este es un filme que anima a cada persona a pensar en su potencial, su capacidad de ser único. Nadie debe detenerse por no sentirse atractivo, no hay que acabar preso por las decisiones de otros y mucho menos sentirse avergonzado por no ser atractivo. Todas las voces son importantes. El movimiento #Times’sUp nos da una nueva esperanza a las mujeres", explica.

Schumer no se olvida de la industria cinematográfica, salpicada por el escándalo de casos de abuso sexual como el de Harvvey Weinstein y el temor con el que viven muchas de sus compañeras. "Me siento muy agradecida porque no vivo con el miedo de mis compañeras, ese miedo a ser borradas del negocio sino se someten. Las actrices que se casan y tienen hijos, que no siguen las reglas del juego, existen en Hollywood con el temor de ser olvidadas por los ejecutivos. Hay que ser muy valiente para enfrentarse a la industria".

