16 jun 2018

Vive una buena época. Javier Rey tiene que sumar a su participación en 'Velvet Colection', que está ahora con su segunda temporada, el éxito de 'Fariña', que ahora acaba de incorporarse a la plataforma de contenidos de Netflix. “Estamos muy contentos y sinceramente, creo que va a funcionar muy bien. Porque es una serie que no tiene que desmerecer absolutamente a nada de lo que se ha hecho fuera y ha sido un éxito”. Esto nos contaba cuando nos encontramos con él en Madrid durante la fiesta de presentación de la colección Polaris, de la prestigiosa manufactura de relojes suiza Jaeger-LeCoultre.

El actor está viviendo sin duda un momento de éxito y de reconocimiento laboral y aunque Velvet le puso en el mapa, Fariña ha sido el espaldarazo definitivo a su carrera. Y eso se refleja en las redes sociales, aunque el aumento de seguidores no sea algo que le preocupe. “No pienso demasiado en eso”, nos dice. “Lo que sí quiero es que la gente valore y vea el esfuerzo que se ha hecho para sacar esta serie”, reflexiona. No obstante, añade: “Y como gallego que soy, y de Noia, que grabamos allí, deseo con todas mis fuerzas que la gente tenga mucha curiosidad por saber dónde se hizo ‘Fariña’ y viaje desde todos los lugares del mundo a conocer una tierra maravillosa. ¿Barro para casa, eh?”.

Le preguntamos si hay posibilidad de que haya una segunda temporada. “Decidimos hacer la historia en un tiempo concreto, pero hay historia antes y la hay posterior, con lo cual hay hueco para contarla tanto antes como después”, dice convencido. “Pero eso ya depende de otros factores”, apunta cauto.

No le gusta meterse en camisas de once varas, por eso cuando le preguntamos si sabía que se había publicado que Sito Miñanco –el hombre al que él interpreta en la serie- tenía en su poder los guiones de la serie cuando fue detenido hace unos meses, dice: “Algo he escuchado, pero realmente no lo sé. Pero cuando uno se va haciendo mayor va aprendiendo a pensar que las cosas pueden ser verdad o no. Me resulta complicado pensar que lo tuviese porque esos guiones se dan a los trabajadores con cuentagotas, porque es el secreto más preciado. Un una filtración puede reventar un proyecto entero del que dependen muchas familias, entonces… no lo sé, sigo dudando con eso”.

Le preguntamos cómo se prepara uno un personaje como este, un hombre real, del que tampoco hay demasiados documentos gráficos. “Una vez me dijo un amigo que uno no sabe el poder que tienen los contactos de su teléfono móvil. Si empiezas a llamar y un amigo de un amigo de otro amigo te acaba llevando a personas que tú no sabes con quién ha tenido contacto, o que lo puede llegar a tener. Entonces a raíz de amigos y de contactos empiezas a hablar con gente que estuvo a su lado, o gente que lo perseguía, empiezas a entrevistarte con distintas personas, viajas a los lugares donde sucedieron las cosas, hablas con los paisanos… y luego trabajas en base al guión con dos directores maravillosos como Carlos Seres y Jorge Torrebrosa, lo metes todo en una batidora, le das vueltas y sale lo que salió”.

Le salió un éxito que ha hecho que se encadenen otros proyectos. Le preguntamos si tendrá vacaciones y nos dice: “No descanso, tengo la inmensa suerte de que me ofrezcan personajes muy chulos a los que no puedo decir que no. Ahora mismo no puedo contarlo, quizá la semana que viene ya se podrá”. Así que habrá que esperar unos días para que se resuelva el misterio.

