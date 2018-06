16 jun 2018

Madonna ha explotado. La artista internacional no soporta la forma en la que su equipo ha gestionado su carrera y así se lo ha hecho saber a sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde ha publicado un texto en el que critica y reflexiona sobre sus últimos años de trayectoria profesional.

"Pierdo demasiado tiempo en imbéciles, idiotas, pereza. Si todo lo que tengo que hacer fuese creativo sería diferente, pero ese nunca es el caso. Hago el trabajo de diez personas, 'micromanejo' gente y situaciones todo el día porque otros no hacen su trabajo", asegura la diva.

En su texto, Madonna también reflexiona y asegura: "Vivimos en un mundo en el que la gente está condicionada a trabajar lo mínimo para poder ganar la mayor cantidad de dinero posible, o simplemente no trabajar en absoluto. Es por lo que la tasa de suicidios aumenta día tras día. Personas aparentemente exitosas. No hay sentido de comunidad. La gente está desconectada de la naturaleza. No hay vida espiritual. Solo hay fama".

El alegato de Madonna ha servido para que sus seguidores se sumen al debate y argumenten sobre cómo está siendo gestionada la carrera de su ídolo. "Probablemente es hora de que Madonna renueve a todo su equipo, desde sus representantes a los músicos, pasando por los bailarines y cualquier otro para empezar de nuevo", asegura una cuenta de fans de la artista en Twitter. "Su equipo no se preocupa lo más mínimo por ella", asegura otro criticando la producción y promoción de la reina del pop.

'Rebel Heart', un fracaso

El último disco de Madonna, 'Rebel Heart' que fue publicado en 2015, se convirtió en el peor estreno en ventas en los últimos 20 años. A pesar de que la industria musical vive en crisis desde hace décadas, lo cierto es que la artista ha dejado de tener el apoyo en las radios con el que contaba al inicio de su carrera.

