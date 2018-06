16 jun 2018

Identificada al máximo con la mujer independiente, Sandra Barneda indaga una vez más en el universo femenino con su última novela, 'Las hijas del agua'. Feliz junto a Nagore Robles (35), ha aprendido a vivir el presente, pero aún le falta disfrutarlo al máximo.

Hablamos con ella de su vida personal, de su literatura y, también de cómo ha visto la última edición de 'Supervivientes', la que más audiencia ha cosechado de la historia del 'reality'.

Corazón Su inspiración vuelve a ser el mundo de las mujeres, y más en esta novela de luchas y logias secretas. ¿Se imaginaba cuando empezó a escribir 'Las hijas del agua' que el 2018 iba a suponer una nueva revolución femenina?

Sandra Barneda Lo que ha ocurrido ha sido como un descorche. Llevábamos mucho tiempo acumulado y lo que hemos vivido en estos meses ha supuesto una apertura, una avanzada, un paso adelante.

C. Su novela habla de igualdad, pero está fechada en 1793. ¿Es lógico que ahora las mujeres sigamos reclamándola?

S.B. Es verdad que ha pasado mucho tiempo y que en el mundo oriental ni siquiera podemos hablar de estas cosas. Por eso, precisamente, he situado mi novela en 1793, fecha fundamental, ya que es aquí cuando comienzan los movimientos de las mujeres y surgen escritos como la declaración de los derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouges o personajes fundamentales como la escritora Mary Astell, que fue la primera feminista inglesa. En ese año arrancó todo, y de ahí que me haya documentado y leído muchísimo sobre Venecia y las gentes de esa época. No soy una historiadora, por eso he hecho este trabajo con absoluta dedicación y esfuerzo, para que el lector pudiera imaginarse perfectamente en ese ambiente .

C. No es historiadora, pero, sin embargo, ha hecho una novela que muchos podrían considerar histórica. ¿El hecho de ser un rostro mediático le ha hecho sentirse intrusa en el mundo literario?

S.B. Tengo que reconocer que, desde mi primer libro, la crítica siempre ha sido muy generosa y positiva conmigo. El prejuicio es cosa de los mediocres o fruto de la envidia y supongo que habrá quien considere que yo no debo estar en el medio literario, algo que me parece una auténtica tontería dado que en literatura, al igual que ocurre con el cine, hay diversidad de géneros y autores. Te voy a contar como anécdota lo que me pasó en Barcelona, cuando fui a una firma de libros en San Jordi. Coincidí con dos escritores a los que saludé sin que me respondieran. Ya de entrada, me sorprendió esa actitud, pero luego es verdad que no hice ni caso, porque estuve todo el tiempo sin levantar la cabeza mientras firmaba libros a todas las personas que acudieron. En un momento dado vi que se levantaban para irse y pude escucharles cómo decían que ahora la gente solo quiere fotos firmadas y no buenos libros, en alusión directa a mí. Opté por no contestarles, ya que no me apetecía montar ningún número y no me arrepiento de mi silencio

No me siento satisfecha con todo lo que hago"

C. Lleva desde muy joven trabajando en medios de comunicación y no sé si también habrá vivido situaciones incómodas cuando empezaba en la radio, o por ejemplo en sus viajes a los Estados Unidos.

S.B. Es verdad que la televisión ha cambiado muchísimo desde que yo empecé en los años 90. Entonces se buscaba más una cara bonita que otra cosa. Personalmente, no he tenido que pasar por ningún trance o momentos complicados, porque no he permitido ni que se diera esa situación. Alguna vez que noté que podía ocurrir, marqué muy claramente las distancias. Supongo que eso hizo que no pudiera estar en algunos proyectos, pero te diré que jamás me importó.

C. A estas alturas de la vida, ¿qué le preocupa?

S.B. Soy tremendamente exigente conmigo misma y, aunque me he relajado un poco en este tiempo, aún no consigo ser capaz de disfrutar al máximo con lo que hago, como sí veo que lo logran otros compañeros. Me gustaría poder ser más relajada en ese sentido, pero me puede mi forma de ser y no consigo sentirme contenta o satisfecha del todo con lo que hago. También me preocupa no ser capaz de aclarar las cosas cuando discuto con alguien. Me gusta dejar todo sobre la mesa y no tener conversaciones pendientes.

C. ¿Cómo ha sido su evolución como persona en el transcurso de tus novelas?

S.B. Supongo que he aprendido a relativizar y a estar más en paz. Intento encajar todo de otra manera y, te aseguro, trabajo constantemente en ese sentido.

C. Precisamente le iba a comentar que se nota un cambio en cómo enfoca hoy, públicamente, su relación con Nagore Robles.

S.B. Es verdad que ya no vivo con la angustia de los primeros momentos con todo lo que salía publicado sobre nosotras. Hemos intentado dar naturalidad a nuestra relación, incluso en los debates de televisión donde estamos juntas. Y te aseguro no es nada fácil para mí. A Nagore la admiro como tertuliana, me gusta mucho como hace su trabajo, pero es muy molesto que cada cosa que digamos en los programas luego lo destaquen sacándole punta en muchos medios. Veo mucho machismo en algunos comentarios. Cuando Jorge Javier coquetea o se divierte con el maestro Joao o con algún colaborador, no aparece destacado en ninguna parte y solo con una pregunta que le haga a Nagore ya da pie a un montón de comentarios que me parecen fuera de lugar. Nosotras hemos querido relajarnos y no escondernos, porque sería imposible vivir así. También lo hemos hecho porque pensamos que podemos servir de ayuda a muchas personas, pero te aseguro que no es agradable que nos pongan esa lupa con cada frase que digamos.

Es molesto que saquen punta a cada cosa que digamos Nagore y yo"

C. Hablando de naturalidad, lo cierto es que usted no es una presentadora diva que sale a la calle con su corte de palmeros o utiliza gafas de sol panorámicas.

S.B. Todo eso no me va nada. Cuando acabo el trabajo, vuelvo a mi vida normal, a la Sandra real. Y en eso sumo a Nagore. Podemos estar en un debate, pero cuando se acaba el programa somos dos personas que solo queremos hacer una vida tranquila y ajena a los focos. No podemos evitar la fama que da salir en televisión, pero tampoco queremos vivir condicionadas por ese hecho. De ahí que hagamos lo que nos apetece, vamos a cenar a los sitios que nos gustan y hablamos de muchísimas cosas que nada tienen que ver con el trabajo. Eso queda aparcado, porque si no sería imposible disfrutar de la vida.

C. Ha disfrutado del éxito de audiencia de 'Supervivientes' y no sé qué proyectos tiene entre manos. ¿Se podrá ir de vacaciones?

S.B. De momento, sigo con la promoción de mi última novela, aunque ya he empezado la siguiente con el fuego, el cuarto elemento de la naturaleza con la que cierro la tetralogía que comencé con Reír al viento (aire), siguió con La tierra de las mujeres (tierra) y está de actualidad, Las hijas del agua. En cuanto a mis proyectos televisivos, la verdad es que nunca se sabe. He renovado con Mediaset hasta 2021 y no sé qué será lo siguiente. Para mí, el verano siempre es una duda. Hemos cambiado ya dos veces los billetes de avión y esta temporada supongo que haremos escapadas cortas cuando podamos ya que Nagore tiene trabajo con 'Mujeres y hombres y viceversa' (Cuatro), que no hace parón.

C. ¿Con qué elemento se siente más identificada?

S.B. Sinceramente, creo que con el aire, ya que me gusta volar y ser independiente. También con el fuego, dado que tengo un carácter de mucho fogonazo.

C. Lleva tiempo afincada en Madrid, aunque siempre con un pie en Barcelona, donde tiene la familia. ¿También ha vivido la ruptura de amigos o familiares a consecuencia del conflicto catalán.

S.B. Sí, es verdad que me he tenido que salir del grupos de WhatsApp donde no se podía sacar ningún tema de política, pero en mi familia, por suerte, no hemos permitido que las ideas nos separen. No soy independentista ni tampoco me gustaba cómo lo ha gestionado el anterior Gobierno, y eso me hace estar en tierra de nadie, ya que la situación se ha vuelto muy incómoda. Solo espero que haya más diálogo.

C. La última vez que hablamos me dijo que no descartaba tener hijos. ¿Sigue pensándolo?

S.B. Es algo que aún no se sabe. Mi ventaja es que mi pareja es siete años más joven.

Más noticias de Sandra Barneda

- El zasca de Sandra Barneda a Oriana Marzoli

- Sandra Barneda: "Si me caso con Nagore me gustaría montar la mundial"

- Sandra Barneda será la próxima portada de 'Women's Health'

¿Sabías que Sandra Barneda es Libra? Consulta su horóscopo