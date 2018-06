18 jun 2018

Risto Mejide puede estar orgulloso: muchos de los famosos que están a la orden del día, pasan por su programa para hablar sobre los temas más molestos para ellos. Esta vez, le ha tocado el turno a Carmen Lomana, que no ha tenido reparo alguno en contestar a cada una de las preguntas del presentador.

La muerte de su marido ha sido el tema que más ha llamado la atención. Carmen Lomana no ha dudado en explicar cómo sucedió la trágica muerte de su marido, Guillermo Capdevila. "Nos fuimos a pasear a la playa y decíamos lo felices que éramos. Al día siguiente se despidió de mí y le dije que dónde iba tan guapo. Yo me fui a la peluquería y cuando volví, me extrañé que no estuviera el coche. Estaba sonando el teléfono y era la policía foral. Fue horrible. No podía articular palabra", explicaba.

Sin embargo, lo más llamativo de las declaraciones de Lomana estaba por llegar: "Ya en el tanatorio, pedí pasar a despedirme de él. Y como quería darle algo mío, me quité el sujetador y lo puse en el sudario", afirmó. Aunque Lomana sufrió mucho por su muerte, nunca mostró una lágrima: "No quería ser la típica que llora pegando gritos", concluía.

La lujuria también estuvo presente en la entrevista de Lomana, que no dudó en contestar lo siguiente: "El consumismo es lo que mantiene la economía, el trabajo y a las empresas que fabrican, sino viviríamos en el paleolítico", concluía.

