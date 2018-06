19 jun 2018

La tensión en el plató de 'Sálvame' cada vez que se habla de María Lapiedra y está Gustavo González presente, es palpable. Ayer por la tarde lo pudimos comprobar en un rifi rafe en el que el fotógrafo acabó a gritos con una Lydia Lozano que no se amedrentó.

Tocaba hablar de 'Supervivientes, el 'reality' por el que Lapiedra pasó con más pena que gloria y de manera fugaz. El turno de palabra era para Lydia que iba a opinar sobre la novia de su compañero...

Lo que no haces con tu novia, no lo hagas conmigo

...hasta que este trató de impedir que se escuchara su opinión elevando la voz de manera considerable y llevándose las voces de Lozano, que se ha cansado de que la interrumpan o la traten de manera inapropiada. "¡Que no me vuelvas a hablar así en tu vida! Es la cuarta vez que te aguanto esto y que me pides perdón, pero ya no aguanto más, Gustavo. Lo que no haces con tu novia, no lo hagas conmigo, ¿te queda claro?", le recriminaba.

"Estoy harta, porque he oído cómo se han mentido contigo y con tu novia toda la plantilla de colaboradores. Y, cada vez que hablo yo, te levantas, me gritas, me señalas con el dedo...", añadía antes de subrayar que estaba "harta".

Tras el reproche de Gustavo, que la llamaba "maleducada", la encargada de poner un poco de calma, destensando el ambiente, era Belén Esteban, que se dirigía a Lydia: "¿Pero dónde crees que estás? ¿En 'Jara y sedal'?".

No sirvió de mucho, porque Lozano estaba fuera de control. Y lo que es peor: parece que González se ha buscada un nuevo frente en un programa en el que, cada vez, le quedan menos apoyos.

Más noticias de Lydia Lozano

- Lydia Lozano rompe su vestido de las Campanadas en directo

- Lydia Lozano se somete a un retoque estético

- El mayor miedo de Lydia Lozano

¿Sabías que Lydia Lozano es Sagitario? Consulta su horóscopo