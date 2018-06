19 jun 2018 corazón

Solo tiene 14 años, pero Millie Bobby Brown ha demostrado tener una madurez fuera de lo común, y no solo como actriz. La joven recibió hace unos días el premio MTV como mejor actriz por su papel en 'Stranger Things' y, aunque no pudo ir a recogerlo por estar lesionada –se había roto un menisco y le habían recomendado reposo- sí que dejó un mensaje en vídeo para agradecerlo y, de paso, atacar a los ‘haters’ y mandar un mensaje contra el bullying.

La actriz agradeció el premio a sus compañeros de reparto, a Netflix y aseguró que “no es ningún secreto que Eleven ha cambiado mi vida”, y añadió: “Ya que sé que hay muchos jóvenes viendo esto y incluso también adultos, seguramente les será útil este consejo que me enseñaron. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada”.

También señaló que “no hay espacio para el bullying en este mundo” y remarcaba que ella no pensaba “tolerarlo y tampoco deberíais tolerarlo vosotros”. Para finalizar, aseguró: “Si necesitáis un recordatorio de lo que valéis y dejar de lado el odio, mandadme un mensaje en Instagram”.

Sus palabras fueron recibidas por el público entre aplausos, y cobran especial importancia en estos días, ya que hace tan solo una semana la actriz se vio en el centro de una broma pesada que no tuvo ni la más mínima gracia y que hizo que acabase abandonando Twitter tras ver que utilizaban su rostro para lanzar memes homófofos bajo el hashtag #takedownmilliebobbyBrown (echemos abajo a Millie Bobby Brown). A ese abandono de la red social se suma ahora un discurso maduro y sincero que ha hecho que se gane el respeto de jóvenes y adultos.

