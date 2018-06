21 jun 2018

Una tarde complicada es lo que vivió ayer Chelo García Cortés en 'Sálvame'. La periodista tuvo que hacer frente a una llamada de un fan, donde se quejaba de lo desagradable que la periodista es, cuando está fuera de cámaras. Esta mujer, se quedó con la boca abierta cuando al pedirle una fotografía a la periodista, ésta contestó de malas maneras.

Tras esta llamada, Chelo García Cortes negó que eso hubiera ocurrido, alegando lo siguiente: "Hay momentos del día que no te apetece que te hagan una foto. Siento mucho si fui desagradable con usted, pero no siempre me apetece hacerme fotos", se explicaba.

Lo que no sabía la colaboradora es que ese momento que describía la fan, estaba grabado. En este video, se escucha a una Chelo García Cortés muy salida de tono: "¡Venga, que tengo prisa, guapas! Que me tengo que ir" o "Una, dos, tres, se acabó".

A pesar de estas malas formas, sus compañeras Terelu Campos y Belén Esteban han salido en su defensa alegando que ne ocasiones no apetece ser el centro de atención de una cámara.

