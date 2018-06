21 jun 2018

Rota y con lágrimas ojos, así narró Nicol Hartman su drama personal. La tronista explicó en sus 'stories' de Instagram cómo se ha enfrentado a uno de los episodios más duros de su vida.

La ruptura con su novio ha sido demoledora para Nicol y así se lo ha explicado a sus seguidores. Nicol ha relatado cómo tuvo que interrumpir su embarazo en la "semana diez y cuatro días" tras muchas complicaciones.

"Me hicieron análisis y los resultados mostraban que el embrión era demasiado pequeño para el tiempo que tenía y que no se apreciaba el ritmo cardiaco. Tuve que abortar, pero no porque quisiera. No lo he querido decir antes, porque hasta los tres meses pueden pasar muchas cosas y no quería adelantarme, por si acaso".

En este dure trance, la tronista solo ha contado con el apoyo de su madre, porque su expareja, según asegura ella, se ha "desentendido de todo" y arremete duramente contra él. "Has dejado a una mujer sola y embarazada. Has intentado por todos los medios ocultar mi embarazo, sobre todo a tu familia, y me has dejado por loca, humillándome". "Me has estado engañando siempre, pero te escudabas en los celos. Sabía que pasaban cosas y tenía razón en todo", ha asegurado.

