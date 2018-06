22 jun 2018

Se describe como una mujer real, de las que se ven por la calle. De ahí que no tiemble a la hora de promocionar bañadores orgullosa de su cuerpo y, sobre todo, de cómo ha evolucionado con el paso de los años.

Volcada en la Fundación que creó con su marido, Bertín Osborne, hoy Fabiola Martínez confiesa cómo son capaces de mantener vivo el fuego de su unión después de tantos años.

Fabiola Martínez Hay sitio para todos en este momento. Además, esta firma de ORY es para mujeres reales: un bañador cómodo con el que te sientes muy a gusto. Yo ya pasé mi tiempo de lucir biquinis diminutos, y hasta de hacer 'top less' en la playa.

C. ¿'Top less' de jovencita o ya como pareja de Bertín? Lo digo más que nada por aquello de los 'paparazzi'...

F.M. Lo practiqué antes y durante, pero, ahora, ya no. Y te aseguro que no es por una cuestión física, sino mental, porque estoy en otra movida y no me apetece. Alguna vez hago 'top less' en casa, pero es más por no tener marcas de bañador y no por el rollo de exhibicionismo que se da en las playas. Hoy, lo que quiero es estar cómoda y poder jugar con mis hijos sin estar pendiente de colocarme el bañador cada dos por tres.

C. Hablando de realidades, ¿se imaginaba que su vida real iba a ser la que está teniendo?

F.M. Nunca fui de soñar a largo plazo. Sí me he propuesto una serie de objetivos. Sobre todo a nivel profesional, dado que soy un poco competitiva y quiero superarme. Pero eso es lo máximo que he planificado. De jovencita, nunca me paraba a pensar qué sería de mí a los 40 o 50. Soy de las que piensan que hacer una hoja de ruta es muy peligroso, porque si luego las circunstancias no te permitan seguirla hacen que te conviertas en una desgraciada por no haber alcanzado esas metas. Por eso, los objetivos solo se pueden soñar con mucha flexibilidad. Reconozco, además, que me adapto fácilmente a las circunstancias, algo que aprendí cuando salí de mi casa para ganarme la vida como modelo y viajar por el mundo. Creo que todo deberíamos tener algún tipo de experiencia por la que abandonar tu zona confort y aprender a vivir y crecer profesionalmente. Yo viajé por el mundo como modelo sin apenas saber inglés y tuve que espabilar para manejarme sola y sacarme las castañas del fuego. La auténtica escuela de la vida.

Cuando Bertín saca el genio, le mando a paseo a que le dé el aire"

C. ¿Cuál es la receta de que siga tan a gusto con Bertín? A fin de cuentas, los dos son personas de carácter que chocarán.

F.M. Como todas las parejas, pasamos por momentos buenos y no tan buenos. Además, creo que se idealiza mucho el amor. Después de casi 12 años juntos, evidentemente las cosquillitas en el estómago de los primeros tiempos se han convertido en otras cosas: en admiración, respeto, saber mirar hacia atrás y ver qué se ha construido… Y eso es lo que da solidez y lo que ha logrado que las cosquillitas sean diferentes.

C. Pero no me diga que ya nunca siente esa sensación.

F.M. Te voy a contar una cosa que me ha pasado hace muy poco y que me ha sorprendido. Yo trabajo en la organización de eventos para una empresa del sector inmobiliario, labor que compagino con mi trabajo en la Fundación Bertín Osborne, que es lo que más me llena a nivel personal. En cuanto tengo un momento, me pongo en el ordenador de casa para centrarme en la fundación y, algunas veces, hasta Bertín me regaña, porque dice que no le hago nada de caso. Es verdad que él viaja muchísimo y apenas está quieto, por eso se desespera cuando son las 12 de la noche y sigo en la mesa del ordenador. Pero todos los esfuerzos tienen su recompensa, y eso es lo que sentí días atrás durante la cena benéfica que organizamos en nuestra casa para 350 personas. Bertín y yo tuvimos una complicidad máxima esa noche. Él, se involucró muchísimo. Y te aseguro que los dos volvimos a sentir ese hormigueo de amor. Hasta el punto de que le dije que ya que estaban los amigos y podíamos aprovechar para celebrar esa noche nuestra reboda.

C. Entonces, ¿se casaría hoy de nuevo con él?

F.M. Por supuesto. Esa noche hubiera sido el momento ideal de renovar nuestros votos, porque, además, era en nuestra casa y con muchos seres queridos. Fue una gala muy especial, ya que, para empezar, lo quisimos hacer a puerta cerrada y hasta en eso se volcaron las firmas patrocinadoras. Y eso que no iban a tener repercusión. Hemos querido que costara lo mínimo para dedicar toda la recaudación a la fundación. De ahí que, lo primero, nos ahorramos el lugar al poner nuestra casa y el catering lo solucionamos hablando con varios restaurantes que conocemos para que cada uno se encargara de servir una mesa. En total, fueron 13 mesas servidas por diferentes cocinas, desde El Bohio a Amazónico o El Cuenco de Pepa, y con un padrino por mesa, como los fueron Pepe Navarro, Carlos Sainz, Pedro Piqueras… Todo salió genial y, en breve, diremos la cifra que hemos logrado recaudar en una noche que fue más que increíble.

Después de 12 años juntos, las cosquillitas en el estómago del principio se han convertido en otras cosas"

C. ¿Qué opina del nuevo Gobierno que ha formado Pedro Sánchez con 11 ministras?

F.M. Me encanta que las mujeres cada vez tengamos más presencia, pero, tras tres meses volcada en esta cena, te diré que aún me tengo que estudiar quién es quién de todos los nuevos

C. ¿Consiguieron vender la finca de Sevilla?

F.M. Aún no, pero sigue en venta.

C. Ahora están en una casa de alquiler, pero tenían pensado adquirir una propiedad.

F.M. Nos hemos relajado con ese tema, pero cuando tengamos algo más de tiempo nos pondremos a buscar una casa para comprar, porque es una decisión que se tiene que hacer con calma y después de ver muchas opciones.

C. ¿Cómo reacciona cuando Bertín saca su famoso genio?

F.M. Le mando a paseo para que le dé el aire.

