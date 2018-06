22 jun 2018

Las buenas noticias vuelven para María Lapiedra y Gustavo González. La pareja parece haber olvidado las peleas que se han sucedido reiteradamente en su relación, y ambos han hecho las paces.

Todo comenzó cuando Gustavo González mostró su enfado en un directo de 'Sálvame' con la exactriz, por la imagen que esta seguía dando en televisión, tras haber abandonado su trabajo como actriz porno. "Debería alejarse de una imagen. No quiero que cambie, solo pido un poquito de respeto", explicaba el colaborador.

Además, Gustavo González ha asegurado lo siguiente: "Yo no he tenido ninguna duda de que la relación iba para delante. A mi me han molestado cosas, pero también es cierto que he estado un poco al límite con todo y a veces tengo reacciones que ni yo mismo me reconozco", explicaba.

Ambos, llevaban ocho días sin verse, con la finalidad de reflexionar sobre su historia de amor. Finalmente, ambos se han reconciliado en pleno directo y con un beso que no deja indiferente a nadie. Sin embargo, María Lapiedra ha asegurado que no tiene dudas de la reconciliación, aunque ha afirmado que: "No para de decirme que no quiere que cambie, y yo creo que sí. Pero las personas no cambian, solo envejecen", concluía.

