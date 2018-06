22 jun 2018

Johnny Depp ha caído a los infiernos. Así lo ha contado él mismo en una entrevista con la revista 'Rolling Stone', donde se ha sincerado sobre su etapa más oscura, algo de lo que se ha hablado mucho en las últimas semanas debido a su desmejorado aspecto.

El actor ha hablado sin tapujos de la profunda depresión que sufrió cuando tuvo que hacer frente a los graves problemas económicos por los que pasaba y al divorcio de Amber Heard. "Caí hasta lo más bajo que se podía", ha afirmado Johnny Depp. "El próximo paso era: 'Vas a llegar a algún lado con los ojos abiertos y vas a salir de allí con ellos cerrados. No podía soportar el dolor en mi día a día", añade en dicha publicación.

Tampoco ha ocultado su despilfarro en caprichos caros, como en el vino, que se llegó a decir que gastaba más de 25.000 euros al mes. De hecho, lejos de negarlo, el actor ha bromeado con ello: "Es insultante decir que gastaba 30.000 dólares al mes en vino. Porque era mucho más".

Para superar su depresión, Depp se refugió en beber alcohol desde que se levantaba: "Me empapaba en vodka por las mañanas y empezaba a escribir hasta que se me llenaban los ojos de lágrimas y ya no podía ver las páginas". También ha hablado de otros gestos en los que se ha gastado millones de dólares, como mandar al espacio las cenizas de su amigo, el periodista Hunter S. Thompson, o contratar seguridad las 24 horas del día para su madre.

