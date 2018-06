22 jun 2018

Compartir en google plus

Equipaje de mano, 72 horas y, en el horizonte, un congreso. Sí, porque esta vez, Isabel Preysler era quien acompañaba a Mario Vargas Llosa y no al revés, como era habitual que sucediese en los compases iniciales de la relación. La pareja realizó un viaje relámpago a la isla canaria de La Palma, donde el próximo mes de septiembre se celebrará el Congreso de Escirtores Hispanoamericanos –concretamente, en la localidad de Los Llanos–.

Allí, además de hacer turismo ataviados con unas viseras para evitar una insolación, visitaron las instalaciones del Instituto Astrofísico de Canarias, ubicado en el municipio de Garafía, donde fueron recibidos por un comité de bienvenida. Una vez dentro, pudieron comprobar por qué existe una Ley del Cielo que habla de las peculiaridades del firmamento de La Palma, pero también del de Tenerife. De hecho, se le conoce como el cielo más limpio del hemisferio norte.

A pesar de los gestos cómplices, siguen sin confirmar si hay planes de boda inminente

Una vez finalizada la visita, el Premio Nobel ofreció una rueda de prensa en la que plasmó sus impresiones sobre la misma. De lo que no dijo ni media palabra fue de si hay o no intenciones de pasar por el altar junto a la reina del papel cuché. Porque los rumores comenzaron hace tiempo y ha dado tiempo, incluso, a que se case una de las hijas de ella, Ana Boyer. Y, al paso que vamos, casamos antes a Tamará Falcó que a su madre. Y eso que, a día de hoy, a la menor de las hijas de la Preysler no se le conoce pareja...

Sea como fuera, tras haber atado los cabos de ese congreso, paseado como dos turistas más, quedarse anonadados con el cielo de las Islas Canarias y haber admirado las obras de arte del Hotel Museo Hacienda de Abajo, cogieron un vuelo de vuelta a Madrid. Aunque, seguro, ya están perfilando sus vacaciones de verano y una nueva escapada romántica algo más larga. Porque en tres días no da tiempo ni a desconectar.

Más noticias de Isabel Preysler

- Isabel Preysler niega que los hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova hayan nacido por maternidad subrogada

- Los amores prohibidos de Mario Vargas Llosa

- Vargas Llosa e Isabel Preysler, la exclusiva en la que presumen de su amor

¿Sabías que Isabel Preysler es Acuario? Consulta su horóscopo