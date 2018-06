23 jun 2018

No hay mayor suerte para un actor que enlazar proyectos. A Antonio Velázquez le ha acompañado la suerte y parece que eso es lo que va a sucederle este verano. Nos encontramos con él en la fiesta organizada por la firma Jaeger LeCoultre para presentar su nueva colección y allí nos contó que tiene por delante unos meses ajetreados.

Para empezar, en unas semanas empieza a rodar a las órdenes de Paco Arango. El presidente de la Fundación Aladina tiene entre manos otro proyecto tras Maktub y Lo que de verdad importa, se llamará Eleven Percent y ha contado con Velázquez para él. “Es un proyecto súper bonito”, nos cuenta el actor. “Paco es una persona maravillosa y cuando me llamó le dije, que claro que sí, que lo que él quisiera. Es un personaje pequeñito, con Macarena Gómez, que hace de mi mujer, y la película es muy coral y muy divertida”.

Ya tienen los guiones y rodarán en Madrid. Después de eso, quizá haya un poco de espacio para pasar unos días con los suyos. “Terminamos el 3 de agosto, lo perfecto para cogerse unos días, ir a Granada a disfrutar de la familia, y ya… a empezar ‘Las chicas del cable’”. Con la serie de Netflix también está encantado. Acaban de rodar la tercera temporada y comenzarán a rodar la cuarta en otoño.

“A nivel de guión esta temporada la he disfrutado más que la segunda, también es verdad que el personaje ha tomado un poco más de forma y lo he disfrutado bastante. No sé que nos depara la cuarta, porque al final en Bambú dan unos giros increíbles”, nos cuenta Velázquez con una sonrisa.

Su rostros deja claro que atraviesa una buena época. También en lo personal. En asuntos del corazón, Velázquez reconoce que está “muy bien. Tranquilo y bien”. Y es que lleva cerca de dos años de relación con la periodista Marta González y son una pareja ya más que consolidada, tanto que suelen posar juntos en los photocall, aunque esa noche no le pudiese acompañar.

