23 jun 2018

Muchos son los cantantes que a través de su música hablan abiertamente de los problemas que han sufrido. Demi Lovato siempre se ha mostrado muy sincera a la hora de hablar de su complicada vida públicamente, y esta vez lo ha hecho en forma de canción.

Ahora, la cantante ha hablado en su último tema, 'Sober', de su alcoholismo y de su recaída, que ha llegado después de seis años de sobriedad. "Por aquellos que nunca me dejaron. Nosotros hemos recorrido este camino antes. Lo siento mucho, ya no estoy sobria", canta Demi Lovato. También promete buscar ayuda y superarlo: "Les pido perdón por volver a este lugar. Les prometo que buscaré ayuda. No fue mi intención. Me pido perdón a mi misma".

Demi Lovato ya adelantó en su cuenta de Twitter que iba a decir su "verdad", pero que no le gustaría a muchos. Desde hace años la cantante no ha parado de luchar contra sus adicciones. Fue en marzo cuando conmemoró en redes sociales seis años de sobriedad pero en realidad continuaba su lucha contra la adicción al alcohol.

