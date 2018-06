24 jun 2018 carlos gonzalez

"No soy una modelo. El modelaje es un trabajo. Me permitió ver mundo y me pagaron bien por ello. Pero nunca me definió". Lo ha dicho Gisele Bündchen. Sí, Gisele, la modelo más importante de las últimas décadas, ‘la última Top’, como muchos la llamaron, y la que más dinero ganó entre 2002 y 2017, según Forbes.

Las declaraciones las ha hecho a la edición americana de Vogue, que en julio la lleva a su portada. También ha querido marcar distancias del resto de WAGs. O sea, las novias y mujeres de los compañeros de equipo de su marido Tom Brady. "Él tiene 40 años, la mayoría de chicos que juegan con él 20 y sus novias, probablemente, 19. Tienen intereses distintos. Voy a los partidos con los niños para que Tom sienta que estamos ahí por él y eso es todo lo que sé de fútbol". O sea, que no se mezcla.

Aunque peor ha sido su declaración sobre su cuenta de Instagram, que se la abrió su hermana: "Si fuera por mí, solo subiría fotos de atardeceres. Esa no es mi generación y tengo que ser honesta. Soy más veja, más sabia. Si tuviera que promocionarme como lo hacen las modelos de hoy... Olvídalo, no lo haría".

¿Más sabia? Resulta difícil decirlo. Pero más soberbia sin duda. Y ya saben, las redes sociales no perdonan, así que la ‘no modelo’ ha corrido a disculparse. "Mis palabras fueran malinterpretadas. Mi intención era expresar que soy de una generación más vieja. Admiro a la generación más joven y sus habilidades para manejarse en las redes. Nunca me he sentido más sabia que nadie y creo que todos estamos aprendiendo".

Polémica zanjada. O no, porque Bündchen tiene una larga lista con los momentos en los que ha hablado más de la cuenta. En 2010, explicaba así su rápida recuperación tras dar a luz: "Hice Kung Fu hasta dos semanas antes de que Benjamin naciera, y yoga tres días a la semana. Muchas mujeres se quedan embarazadas y deciden convertirse en una trituradora de basura. Yo era consciente de lo que comía y engordé solo 13 kilos". ¿Trituradora de basura? ¿Hacía falta esa expresión?

Debería haber una ley mundial que obligue a las madres a dar el pecho"

Luego vino el momento de la crianza y dejó claras sus teorías: "Algunas creen que no tienen que dar el pecho: ‘¿vas a darle comida química a tu hijo?’ Debería haber una ley mundial que obligue a las madres a dar el pecho". Así, sin tener en cuenta los diferentes casos y situaciones personales que pueden darse.

También despotricó de los protectores solares: "No puedo poner eso en mi piel. No uso nada sintético" y los dermatólogos se echaron las manos a la cabeza.

Su incontinencia verbal le ha causado también problemas familiares. "Le quiero como si fuera mío. Siento que es mi hijo desde el primer día", dijo sobre el hijo de Tom y no gustó nada a la auténtica madre. Algo comprensible si tenemos en cuenta que Gisele y Tom empezaron su relación cuando Moynahan estaba embarazada del pequeño. Según la versión oficial, la pareja había roto sin ser conscientes y el deportista empezó a salir con la ‘no modelo’.

