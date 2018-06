24 jun 2018

María Jesús Ruiz ha visitado el plató de 'Viva la vida' para hablar con Toñi Moreno de su paso por 'Supervivientes', pero también para echar la vista atrás y recordar su pasado.

Ha sido Toñi Moreno la que ha tocado la parte más sensible de la que se convertirá en mujer de Julio Ruz en septiembre al hablar de la relación que mantiene con sus padres. Entre lágrimas, María Jesús ha afirmado: "Creo que soy una mala hija".

"Siempre he sido muy rebelde y he tomado las decisiones que me han dado la gana. Soy muy visceral, tomo mis decisiones y nunca las comparto", ha afirmado la que fue Miss España, que después ha mantenido una conversación con su madre en directo.

