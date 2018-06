25 jun 2018

Compartir en google plus

Diego Matamoros ha querido hablar, finalmente, de su boda junto a Estela Grande. El hijo de Kiko Matamoros se dará el ¡sí, quiero! el próximo 13 de julio en El Escorial, Madrid.

Hasta el momento, desconocíamos algunos detalles de esta ceremonia, aunque Diego Matamoros ha querido aclarar alguno de los asuntos relacionados con su familia. Una de las noticias más importantes que el hijo de Kiko Matamoros ha querido aclarar en Socialité, es que su hermana Laura Matamoros será la madrina. "Estaba entre mi madre y Laura, al final es Laura y esto es el broche a nuestra reconciliación", explicaba Diego.

Ha afirmado también, que su padre, Kiko Matamoros no acudirá a su ceremonia, aunque su tía Mar Flores, sí lo hará: "Prefiero que venga mi padre, pero si no puede ser, me gustará contar con mi tía Mar", afirmaba.

Además, Diego Matamoros podrá contar con su madre, y sus hermanas aunque por el momento, se desconoce si su hermana pequeña, Anita Matamoros, acudirá al enlace.

Más noticias de Diego Matamoros

- Diego Matamoros, hundido: "Solo veo al psicólogo"

- El hijo de Kiko Matamoros, detenido por ser presunto autor de malos tratos

- Diego Matamoros anuncia su boda con Estela Grande

¿Sabías que Diego Matamoros es Cáncer? Consulta su horóscopo