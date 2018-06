25 jun 2018

Natalia está harta. Así lo ha dejado saber en 'Viva la vida', el programa que presenta Toñi Moreno. La cantante acudió este fin de semana al programa, para hacer un repaso de su vida, desde que apareció por primera vez ante una pantalla como cantante, en el año 2001.

Su evolución y presencia en la música española es evidente, pero Natalia ha querido hacer mucho incapié en uno de los temas que más daño le esta haciendo a lo largo de su carrera: ser madre.

La cantante ha asegurado que: "estoy harta de que me hablen del tema". La cantante tiene 35 años, y aunque asegura que le gustaría ser madre, "no me siento preparada para tener un hijo ahora mismo". Natalia lleva diez años con su pareja y ha asegurado que están muy felices.

Actualmente, Natalia se encuentra promocionando su nueva canción, "Un poco de mí". Desde que salió de la academia de 'Operación Triunfo 2001', la cantante no ha dejado de triunfar en España.

