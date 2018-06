25 jun 2018

Sandra Bullock ha sido una de las actrices más vapuleadas por la industria del cine. La actriz, que saboreó años de éxito con cintas como 'Speed' o 'Mientras dormías', pasó a un segundo plano enterrada por los escándalos de su vida personal. La muerte de su madres y las infidelidades de su marido minaron su carrera profesional y ahora ha decidido dar carpetazo al pasado para volver a tomar las riendas de su vida.

Bullock es la protagonista de 'Ocean's 8', la película que la ha vuelto a encumbrar tras convertirse en el número uno en la taquilla en Estados Unidos. "No es tan fácil hunidirme", reconoce la actriz en una entrevista para El País.

La popular interprete ha sabido levantarse para volver con fuerza y no es la primera vez que lo hace. Víctima de 'bullying' en el colegio, Sandra Bullock reconoce: "No soy vengativa. O quizá no tenga memoria. Sea lo que sea, me hace la vida más fácil".

Ahora, se ha convertido en imagen del empoderamiento femenino, formando parte de un grupo de féminas protagonistas en el que comparte escenas con Cate Blanchett, Helena Bonham Carter o Sarah Paulson, rostros reconocidos de mujeres fuertes que han demostrado que son capaces de protagonizar esta película sin un grupo de hombres al lado. "Mi esperanza es que lo que ha comenzado no se quede en Hollywood", desea Bullock.

Con la esperanza de que sus deseos de hagan realidad, 'Ocean's 8' llega a las salas de cine en España el próximo 6 de julio.

