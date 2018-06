26 jun 2018

Amal Clooney acudió a un acto en Toronto, Canadá, donde protestó por la política migratoria que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y la mejor manera de hacerlo fue poner su ejemplo concreto como refugiada en un evento en que el también intervino Sophie Trudeau, primera dama canadiense.

"Soy una refugiada. Si el Gobierno del Reino Unido no me hubiera tendido una mano cuando mi familia estaba escapando de la guerra en Líbano, no podría haber crecido en un ambiente seguro, tener la educación que tengo o hacer nada de lo que he podido desarrollar", explicó la abogada y activista en pro del cumplimiento de los Derechos Humanos.

"Es una vergüenza. No solo es ilegal, también inmoral", dijo concretamente sobre la separación de las familias que realiza Trump en la frontera, dejando entrar solo a unos miembros y dejando a otros al otro lado. "Estoy muy agradecida de haber tenido la posibilidad de entrar en un país que mostró compasión hacia mí. Ojalá que esto estuviera pasando en más lugares del mundo", añadía tras haber recibido los aplausos de los presentes.

Unos días atrás, la fundación a la que dan nombre el matrimonio Clooney, había realizado una donación de 100.000 dólares a la Young Center for Inmigrant Children's Rights, una organización que se encarga de defender en los tribunales los derechos de los niños que han sido separados de sus padres.

